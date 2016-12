Transfer-Coup? Chelsea will Real-Star

James Rodríguez (l.) von Real Madrid könnte künftig für Chelsea auflaufen

Im kommenden Winter-Transferfenster könnte sich so einiges ändern: Da sich der Wechsel des Brasilianers Oscar nach China anbahnt, sucht Chelseas Team-Manager Antonio Conte offenbar in Madrid nach einem Nachfolger.

James Rodríguez soll nach Meinung des englischen "Mirrors" ganz oben auf der Wunschliste stehen. Das Preisschild? Satte 89,5 Millionen Euro! Der Kolumbianische Mittelfeld-Star wolle einen Wechsel nicht ausschließen, so steht er doch unter Real-Coach Zinédine Zidane in dieser Saison nicht immer in der Start-Elf der Madrilenen.

"Ich kann nicht garantieren, dass ich nach dem Winter-Transferfenster weiter bei Real Madrid spielen werde", so James gegenüber Reportern: "Ich habe Angebote und sieben Tage Zeit, darüber nachzudenken."

James für Oscar? Der Millionen-Tausch

Das konkreteste Angebot soll vom englischen Spitzenreiter FC Chelsea kommen, der sich auf den Abgang von Mittelfeld-Ass Oscar gefasst macht. Dieser soll für eine Rekord-Summe von 71,5 Millionen Euro nach China zu Shanghai SIPG wechseln und dort rund 415.000 Euro Gehalt einstreichen - pro Woche! Die Rekord-Millionen, die der Londoner Klub aus China bekommen könnte, würden somit direkt positionsgetreu reinvestiert werden. Der Wechsel des Brasilianers sei bereits zu "90 Prozent" in trockenen Tüchern.

Ob James Rodríguez letztlich auf die Insel wechselt, wird sich also in den nächsten Tagen entscheiden. Obwohl Real-Coach Zidane den 25-Jährigen in dieser Saison erst sechzehn Mal einsetzte, gilt er als Befürworter des Kolumbianers. Dabei stand James nur fünfmal über die volle Distanz von 90 Minuten auf dem Platz, unter anderem in den weniger wichtigen Spielen gegen den Drittligisten Cultural Leonesa in der Copa del Rey.