Rangnick wittert eine Chance in München

Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl sind vor dem Spitzenspiel guter Dinge

Ralf Rangnick, Sportdirektor von RB Leipzig, rechnet sich am Mittwoch beim Bundesliga-Spitzenspiel in München Chancen für sein Team aus.

In der Sendung "Sky 90" sagte Rangnick mit Blick auf das Duell des Ersten gegen den Zweiten: "Es ist klar, das wir eine absolute Topleistung auf den Platz bringen müssen." Dann könne seine Mannschaft auch punkten. "Wir nehmen mit, was wir können", sagte er und nannte die Partie gegen die Bayern ein "Bonusspiel".

"Wir können in dem Spiel nur gewinnen", sagte Rangnick. "Wir können zusätzliche drei Punkte holen, die nicht unbedingt eingeplant sind." Sehr hoch bewertete der 58-Jährige den 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC. "Gestern war für uns ein wichtiges Spiel", so Rangnick weiter. Leipzig als mit den Bayern punktgleicher Zweiter hat schon neun Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Team aus Hoffenheim und den Vierten aus Berlin.

RB Leipzig deutscher Meister? "Haben ambitionierte Ziele"

Auf die Frage, wohin die Reise von RB Leipzig in dieser Saison gehen kann und ob der Manager seinem Team die deutsche Meisterschaft zutraue, antwortete Rangnick ehrlich: "Wer träumt nicht davon, deutscher Meister werden zu können. Natürlich würden wir das gerne irgendwann mal werden. Das würde jeder so beantworten. Aber es ist nach wie vor ein nicht so sonderlich realistisches Szenario. Wir haben ambitionierte Ziele und wollen uns weiterentwickeln. Aber das Ganze muss mitwachsen."

Dass in Leipzig etwas Großes zusammenwächst, kann derzeit die ganze Liga bestaunen. Auch deshalb denkt der 58-Jährige nicht über mögliche Winter-Transfers nach: "Es gibt keinen Grund, da irgendwas zu verändern. Wir würden am liebsten mit dem aktuellen Kader in die Rückrunde gehen. Von unserer Seite aus ist es nicht geplant, dass wir im Winter neue Spieler holen."