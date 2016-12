Suárez und Co. siegen im Derby deutlich

Jordi Alba, Luis Suárez und Lionel Messi (v. l.) erzielten die Tore für Barça

Mit einem Sieg im Derby hat der spanische Fußballmeister FC Barcelona den Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid ein wenig verringert. Gegen den Stadtrivalen Espanyol setzte sich Barça mit 4:1 (1:0) durch und rückte vorerst auf drei Punkte an den Erzrivalen heran.

⌚️ Final whistle at Camp Nou - Barça 4-1 Espanyol - (Suárez 2, Messi, Alba - David López) #ForçaBarça #FCBlive pic.twitter.com/kUY7AIMZHP — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18. Dezember 2016

Die Königlichen, die in Yokohama dank eines Dreierpacks von Superstar Cristiano Ronaldo das Finale der Klub-WM gegen die Kashima Antlers gewannen, haben in der Primera División noch ein Spiel in der Hinterhand.

Luis Suárez, der am Donnerstag seinen Vertrag bei Barca bis 2021 verlängerte, war im Camp Nou mit zwei Toren der Matchwinner der Gastgeber (18. und 67.). Zudem trafen Jordi Alba (69.) und Superstar Lionel Messi (90.). David López verkürzte zwischenzeitlich für Espanyol (78.).

Der Favorit war zwar schon im ersten Durchgang die deutlich bessere Mannschaft, kam allerdings erst in den zweiten 45 Minuten so richtig ins Rollen. Innerhalb von nur zwei Minuten spielte Superstar Lionel Messi die Espanyol-Abwehr schwindelig und legte zum 2:1 und 3:1 auf.

Atlético Madrid hatte am Samstag seine Talfahrt beendet. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen bezwang der Achtelfinal-Gegner von Bayer Leverkusen in der Champions League daheim UD Las Palmas mit 1:0 (0:0).