Reus warnt BVB-Youngster

Marco Reus spielt seit 2012 beim BVB

Offensivspieler Marco Reus von Borussia Dortmund ist begeistert von seinen jungen Mitspielern Emre Mor und Ousmane Dembélé, sieht bei beiden aber noch Luft nach oben.

"Sie kommen jung in die Bundesliga, der extrem viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. So früh so populär zu werden, ist nicht ganz einfach. In Dänemark und in Frankreich standen Emre und 'Ous' nicht so im Rampenlicht wie hier. Beide sind extrem gute Kicker, müssen aber noch viel dazulernen", sagte Reus im "kicker".

Die Abgänge von Henrikh Mkhitaryan, Mats Hummels und İlkay Gündoğan im Sommer hängen den Dortmundern laut Reus in der aktuellen Spielzeit noch nach. "Unser größtes Problem ist die Konstanz. Das müssen wir in den Griff kriegen. Unser Pech war, dass aus dem Gefüge immer wieder Spieler weggebrochen sind, die für die Stabilität enorm wichtig waren. Das darf aber nicht als Ausrede gelten."

Der Nationalspieler selbst gehört mit seinen 27 Jahren zu den älteren Spielern im aktuelle Aufgebot des BVB. Er sieht sich deswegen in einer Führungsrolle. "Natürlich versuche ich, mein Wissen und meine Erfahrung an die jungen Spieler weiterzugeben", erklärte Reus.

Reus will Kapitänsamt nicht unbedingt

Nicht automatisch daraus ableiten will der 209-fache Bundesligaspieler einen Anspruch auf das Kapitänsamt bei den Schwarzgelben, das er in der Rückrunde von Marcel Schmelzer übernehmen könnte. "Das ist bei uns in der Kabine kein großes Thema. Wir sind alle Kapitäne. Jeder kann den Mund aufmachen, jeder hat das Recht, etwas zu sagen. Da ist jeder gleich", so Reus. Das Amt sei aber "etwas ganz Besonderes" und eine "große Ehre".

Reus' Position könnte sich aufgrund des Überangebots an Flügelspielern im Kader der Borussia in Zukunft weiter in die Mitte verlagern. Diese Entwicklung würde der gebürtige Dortmunder ausdrücklich begrüßen: "Grundsätzlich habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich bei uns sehr gerne in der Mitte spiele. Da bin ich frei in meinem Spiel."

"Reha-Training ist das Allerschlimmste"

Seine eigene Entwicklung nach den wiederholten Verletzungsprobleme der Vergangenheit sieht der BVB-Star positiv. "In der vergangenen Saison spielte ich fast immer mit Schmerzen. Es war extrem schwierig, mich auf das Niveau zu bringen, das der Trainerstab von mir erwartete. Das ist mir mal gelungen, aber eben nicht kontinuierlich. Heute fühle ich mich komplett anders, in jeder Sekunde eines Tages", sagte Reus.

Während seines monatelangen Ausfalls seit dem Frühjahr sei er "unmenschlich ungeduldig" gewesen. Es habe schwierige Tage gegeben, "an denen es nicht voranging", erklärte er und ergänzte: "Reha-Training ist das Allerschlimmste für einen Fußballer." Den Glauben an sein Comeback habe Reus aber nie verloren.

Nach seiner Rückkehr überzeugte der frühere Gladbacher - abgesehen von der umstrittenen Gelb-Roten-Karte im Top-Spiel bei 1899 Hoffenheim am Freitag - mit überragenden Leistungen. Trotzdem forderte Reus weiter Geduld für sich ein: "Ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem ich weiß, wie das Geschäft läuft. Tore zu schießen und vorzubereiten - das ist mein Anspruch. Ich hätte es aber auch nicht schlimm gefunden, wenn es anders gelaufen wäre. Nach sechs Monaten Pause braucht man einfach eine gewisse Zeit. Die brauche ich immer noch."