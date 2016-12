Hoeneß: Hasenhüttl ein Kandidat beim FCB

Ralph Hasenhüttl ist ein Kandidat bei den Bayern

Ralph Hasenhüttl schreibt an seiner persönlichen Erfolgsstory. Im vergangenen Jahr schaffte er mit Liganeuling Ingolstadt den Klassenerhalt, nun greift er mit Leipzig die Tabellenspitze an. Pünktlich vor dem Spiel der Bayern gegen die Sachsen bringt Präsident Uli Hoeneß den Österreicher nun als kommenden FCB-Coach ins Gespräch.

"Ralph Hasenhüttl macht es gut bei RB Leipzig", erklärte Hoeneß im "kicker": "Wenn wir irgendwann einmal einen deutschsprachigen Trainer suchen sollten, gehört er mit Sicherheit zu den drei Kandidaten, über die man nachdenken muss". Das sei allerdings "im Moment überhaupt kein Thema", schränkte der 64-Jährige ein. Schließlich sitzt der aktuelle Trainer Carlo Ancelotti erst seit vergangenem Sommer auf der Bank des deutschen Rekordmeisters und besitzt an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2019.

Eine wichtige Rolle könnte derweil Hasenhüttls Bayern-Vergangenheit spielen. Von 2002 bis 2004 lief er zum Ende seiner Karriere in der U23 der Bayern auf. Dort sollte er als erfahrener Spieler junge Akteure wie Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger anleiten. Nach seiner aktiven Laufbahn setzte sich Uli Hoeneß höchstpersönlich dafür ein, dass Hasenhüttl einen Platz beim DFB-Trainerlehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie bekam.

"Im Fußball kann man nicht sagen, was in fünf Jahren passiert", so Hasenhüttl über seine Zukunftspläne: "Ich weiß nicht, ob ich irgendwann die Lust verspüre, etwas anderes zu machen. Im Moment habe ich hier mein Glück gefunden. Es ist eine superspannende Aufgabe mit einem tollen Trainerteam. Hier ist vieles, was ich mir immer gewünscht habe."