Neuer: "Konkurrent auf Dauer bleibt Dortmund"

Manuel Neuer sieht Borussia Dortmund nach wie vor als engsten Verfolger

Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern München, zeigt vor dem Topspiel am Mittwoch gegen RB Leipzig großen Respekt vor der sportlichen Leistung des Aufsteigers.

Eine Wachablösung in der Verfolgerrolle des Rekordmeisters sehe der 30-Jährige allerdings noch nicht. "Ich glaube nicht, dass RB schon in den kommenden drei, vier Jahren schaffen kann, was Dortmund in den vergangenen Jahren gezeigt hat", sagte Neuer im "kicker"-Interview.

Das Spiel gegen den punktgleichen Tabellenzweiten sei zwar sehr wichtig und RB stehe "verdient da oben", allerdings bezweifelte Neuer, dass die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl schon ein ernsthafter Meisterschaftskonkurrent ist. Er glaube sehr wohl, dass die Leipziger "eine starke zweite Halbserie hinlegen" werden, man müsse aber sehen, "ob diese junge Mannschaft die Konstanz über ein gesamtes Spieljahr bewahren kann".

"Unser Konkurrent auf Dauer bleibt Dortmund", stellte der dreimalige Welttorhüter klar. Auch wenn der BVB bereit zehn Punkte hinter dem Rekordmeister liegt, wollte Neuer die Mannschaft von Thomas Tuchel noch nicht komplett abschreiben: "Ich rechne fest damit, dass Dortmund in der Rückrunde besser spielen wird als in der Hinrunde", so der 74-fache Nationalspieler.

Neuer: Trainerwechsel noch nicht abgeschlossen

Auch wenn der FCB bei einem Sieg am Mittwoch als Tabellenführer in die Winterpause geht, resümierte Neuer das erste halbe Jahre unter Neu-Trainer Carlo Ancelotti durchaus selbstkritisch. "Von der Präsenz, von der Ausstrahlung her haben wir dem Gegner nicht gezeigt, dass gegen uns nichts zu holen ist. Wir haben ihn eher gelockt, indem wir Gelegenheiten zuließen. Wir waren da teilweise etwas naiv", erklärte der Weltmeister. Den Übergang von Pep Guardiola zu Ancelotti bezeichnete er als "stetigen Prozess".

Der Trainerwechsel sei allerdings nicht der Grund für die teils holprigen Auftritte wie zuletzt in Darmstadt (1:0). "Es liegt allein an uns Spielern", nahm er sich und seine Mitspieler in die Verantwortung. Neben den taktischen Änderungen, die unter dem Italiener Einzug hielten, machte sich auch auf menschlicher Ebene ein Stimmungswechsel bemerkbar. "Mir kommt es so vor, dass er mit jedem Spieler an jedem Tag einmal gesprochen hat. Ancelotti nimmt sich Zeit für die Spieler", so Neuer.

Ein Sieg gegen Leipzig am Mittwoch würde die kritischen Stimmen gegen Ancelotti erstmal verstummen lassen. Neuer warnte allerdings vor dem Aufsteiger. "Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird."