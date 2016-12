TSG-Manager: Kein Dementi zu Süle & Rudy

Alexander Rosen reagiert noch gelassen auf Gerüchte um Rudy und Süle

Alexander Rosen von der TSG 1899 Hoffenheim hat gelassen auf die möglichen Abgänge der Nationalspieler Sebastian Rudy und Niklas Süle zu Bayern München reagiert. Dementiert hat der Sportdirektor den Bericht allerdings nicht.

"Es gibt viele Gerüchte um unsere Spieler. Ich sehe es als Auszeichnung für unsere Arbeit, die wir leisten. Bei Sebastian Rudy kam es bisher einfach nicht zu einer Vertragsverlängerung. Jetzt müssen wir einfach abwarten, was die Zukunft bringt", erläuterte Rosen im "SWR": "Bei Niklas Süle ist es so: Mal ehrlich, mit dem befasst sich jeder Topklub in Europa. Die wären auch bescheuert, wenn sie sich nicht mit ihm befassen würden."

Die "Bild am Sonntag" hatte zuvor berichtet, dass das TSG-Duo im Sommer fix an die Isar wechseln. Während für Innenverteidiger Süle, dessen Vertrag in Hoffenheim noch bis 2019 läuft, eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro im Gespräch ist, könnte Rudy (Vertrag läuft aus) ablösefrei wechseln.

Ralf Rangnick befeuerte die Spekulationen. Der Sportchef von RB Leipzig sagte bei "Sky", dass er zuletzt aus gut "unterrichteten Kreisen" von den bevorstehenden Wechseln erfahren habe.