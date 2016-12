FCA: Zweite Bewerbung von Interimscoach Baum

Manuel Baum will sich als Interimscoach in Augsburg beweisen

Interimscoach Manuel Baum richtet beim FC Augsburg seine gesamte Konzentration auf das letzte Hinrundenspiel in der Bundesliga bei Borussia Dortmund.

"Ich beschäftige mich nur mit dem BVB. Danach schauen wir, was passiert", sagte der 37-Jährige. Die FCA-Führung will nach der Trennung von Dirk Schuster erst nach dem Auswärtsspiel am Dienstag über den neuen Cheftrainer entscheiden.

Der FCA muss derweil im letzten Spiel des Jahres womöglich auf Philipp Max verzichten müssen. Der Außenverteidiger hatte beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach eine Muskelblessur erlitten. Der zweikampfstarke Dominik Kohr steht nach einer Gelb-Rot-Sperre dagegen wieder zur Verfügung und könnte wieder im Mittelfeld zum Einsatz kommen.

#Baum: "Philipp #Max wird heute nochmals untersucht - je nachdem was da rauskommt, ist er dabei oder eben nicht." #BVBFCA — FC Augsburg (@FCAugsburg) 19. Dezember 2016

Nach seinem erfolgreichen Bundesliga-Einstand am Wochenende weiß Baum, dass er in Dortmund vor einer ungleich schwierigeren Aufgabe mit dem FCA steht. "Der BVB hat eine wahnsinnige Heimserie", sagte der zunächst bis zur Winterpause zum Trainer der Profis ernannte 37-Jährige. Die Borussia ist seit 28 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen.