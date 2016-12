Ibra: "Kann auch mit 50 noch spielen"

Zlatan Ibrahimović traf gegen West Bromwich Albion gleich doppelt

Zlatan Ibrahimović ist längst in der Premier League angekommen. Am Wochenende erzielte er gegen West Bromwich seinen nächsten Doppelpack für Manchester United und steht damit aktuell bei sieben Toren aus den letzten sechs Ligaspielen.

Der 35-Jährige zeigte mal wieder, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört und verglich sich kurzerhand mit einem guten Wein. "Selbst wenn ich 35 bin, im Kopf bin ich noch 20", erläuterte "Ibrakadabra" nach dem Sieg mit United und fuhr selbstbewusst fort: "Ich denke, ich kann auch mit 50 noch spielen. Je älter ich werde, desto besser werde ich - wie Wein. Das ist das beste Beispiel."

Der Schwede darf sich derartige Sprüche dank seiner starken Torausbeute wieder erlauben, nachdem er zwischenzeitlich sechs Partien in Folge nicht getroffen hatte. Nun steht er mit elf Saisontreffern aber auf dem beachtlichen dritten Platz der Torjägerliste hinter Diego Costa (13) und Alexis Sánchez (12).

"Ich muss meinen Körper darauf einstellen"

Ibrahimović erklärte allerdings auch, dass er sich körperlich auf das englische Spiel einstellen musste: "Der Rhythmus ist hoch, was ich wusste, und ich war vorbereitet auf dieses Spiel. Ich muss meinen Körper darauf einstellen. Ich habe in verschiedenen Ligen gespielt, in verschiedenen Ländern und du musst deinen Körper auf den Spielstil einstellen."

Diesen muss er mindestens noch bis zum Sommer 2017 aushalten. Darüber hinaus hat Manchester United eine vertragliche Option, den Kontrakt des Stürmers um ein Jahr zu verlängern. Ob Ibrahimović allerdings bleibt, bis er 50 Jahre alt wird, ist eher fraglich.