Hertha-Talent Torunarigha erhält Profivertrag

Youngster Jordan Torunarigha erhält seinen ersten Profivertrag

Hertha BSC hat den 19 Jahre alten Innenverteidiger Jordan Torunarigha mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte, unterschrieb der U20-Nationalspieler bis 2020.

Von den @herthabubis in die @bundesliga_de! Mit Jordan Torunarigha wird ein weiterer Spieler aus der Akademie Profi! #hahohe pic.twitter.com/SmaKN309XS — Michael Preetz (@michaelpreetz) 19. Dezember 2016

Torunarigha spielte seit 2006 in den Jugendmannschaften der Hertha und spielt in dieser Saison bereits für die U23 der Alten Dame. In der Regionalliga Nordost kommt er bislang auf sechs Einsätze. Am vergangenen Wochenende stand er beim Spiel in Leipzig (0:2) erstmals im Berliner Profikader, wurde jedoch nicht eingesetzt.

Zudem ist Jordan Torunarigha, der auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, Jugendnationalspieler des DFB. Zuletzt spielte er in diesem Jahr für die U20-Auswahl.