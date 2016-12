Lebenslange Sperren für zwei Funktionäre

Der Honduraner Alfredo Hawit wurde von der FIFA-Ethikkommission lebenslang gesperrt

Der frühere FIFA-Vizepräsident Alfredo Hawit und sein honduranischer Funktionärskollege Rafael Callejas sind von der FIFA-Ethikkommission lebenslang gesperrt worden, teilte der Fußball-Weltverband nach dem Urteil der rechtssprechenden Kammer mit.

Hawit, der bei seiner Verhaftung im Dezember 2015 auch als Interimspräsident des CONCACAF-Verbandes fungiert hatte, soll Bestechungsgelder in Höhe von mehreren Hunderttausend US-Dollar für Übertragungsrechte von Fußball-Turnieren in Lateinamerika erhalten haben. Im April hatte der Funktionär die Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft New York eingeräumt.

Ähnlich lauten die Anschuldigungen gegen Callejas, der bis zur Aufdeckung des Bestechungsskandals Mitglied des FIFA-Marketing- und TV-Komitees war. Callejas führte einst auch den nationalen Fußball-Verband an.