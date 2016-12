Djourou feiert Comeback gegen Schalke

Johan Djourou kann gegen den FC Schalke wieder auflaufen

Ex-Kapitän Johan Djourou kehrt im Heimspiel des Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 am Dienstag in die Innenverteidigung des Bundesliga-Vorletzten zurück.

Der Schweizer durfte am Montag im Abschlusstraining am Volkspark in der vermeintlichen Startelf für Emir Spahić mitspielen. Nicht mit dabei ist der gesperrte Lewis Holtby. "Gegen Schalke wollen wir die fittesten Spieler auf den Platz bringen", kündigte Trainer Markus Gisdol an.