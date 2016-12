Draxler: Juve-Wechsel vom Tisch?

Ein Wechsel von Julian Draxler zu Juventus Turin soll kein Thema mehr sein

Wohin geht die Reise von Julian Draxler? Bislang waren mit Paris Saint-Germain, Arsenal und Juventus Turin stets drei große Namen als mögliche Abnehmer gehandelt worden. Zumindest der italienische Rekordmeister soll sich nun entschlossen haben, von einer Verpflichtung Abstand zu nehmen.

Wie das italienische Portal "calciomercato" exklusiv erfahren haben will, hat man sich im Lager der Alten Dame eindeutig gegen einen Kauf des deutschen Weltmeisters positioniert. Und zwar gleich aus zwei Gründen. Zum einen, berichtet die Seite von einer steilen These, will Juventus das gute Verhältnis zum VfL Wolfsburg wahren. Offenbar befürchtet jemand in den Kreisen der Turiner, dass ein Kauf des 23-Jährigen zu einer Missstimmung bei den Niedersachsen führen könnte.

Gleichzeitig sollen die Turiner die Personalie Draxler abgehakt haben, weil der Mittelfeldspieler dem italienischen Rekordmeister vor weniger als zwei Jahren eine Abfuhr erteilte. Eine Entscheidung, die man dem Deutschen bei den Bianconeri offenbar immer noch übel nimmt.

Sollte der Bericht stimmen, kämen als neue Vereine für Draxler wohl "nur" noch Arsenal und Paris Saint-Germain oder der FC Sevilla, der zuletzt von einigen Medien ins Spiel gebracht wurde, in Frage. Eine Entscheidung, wohin der Weg des Noch-Wolfsburgers führt, ist allerdings noch nicht gefallen. Sicher ist bisher wohl nur, dass der offensive Mittelfeldspieler in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot des VfL aufläuft.