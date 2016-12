Tauziehen mit FCB? BVB jagt Bayers Brandt

Julian Brandt könnte zu Borussia Dortmund wechseln

Bahnt sich in der Bundesliga ein heißes Transfer-Duell an? Borussia Dortmund steigt offenbar in den Poker um Julian Brandt von Bayer Leverkusen - und tritt damit in Konkurrenz zu Bayern München.

Wie die "Bild" berichtet, spekulieren die Schwarzgelben auf eine Ausstiegsklausel beim Jung-Star. Diese greift den Informationen des Blattes zufolge im Sommer 2018. Brandt könnte dann für eine vergleichsweise geringe festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro wechseln. Der Vertrag des 20-Jährigen bei Bayer läuft eigentlich noch bis 2019.

Der Neu-Nationalspieler steht seit geraumer Zeit auch bei den Bayern auf der Liste. Bereits bei seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Leverkusen im Januar 2014 bemühte sich der Rekordmeister um den Offensivspieler. Dieser entschied sich damals allerdings "aus dem Bauch heraus" für die Werkself, wie er später dem "Express" berichtete, weil er in Leverkusen bessere Einsatzchancen witterte.

Durch Brandts herausragende Leistungen insbesondere in der Rückrunde der vergangenen Saison ist das Interesse der Münchner an dem gebürtigen Bremer wieder aufgeflammt. Seine Leistungen beim Silbermedaillengewinn der deutschen Auswahl bei den Olympischen Spielen in Tokio waren ebenfalls ansprechend.

Kampflos wollen die Bayer-Verantwortlichen ihr Juwel nicht ziehen lassen. "Das ist kein Thema, dass wir ihn abgeben. Im übrigen kann er auch gar nicht aus seinem Vertrag heraus", erklärte Sportdirektor Rudi Völler kürzlich.

Brandt hat trotz seines jungen Alters bereits 81 Bundesligaspiele und 19 Einsätze in der Champions League in der Vita stehen. Zudem absolvierte er inzwischen vier Länderspiele für die A-Nationalmannschaft.