Fix: Köln geht im Winter auf Einkaufstour

Finanz-Boss Alex Wehrle (l.) verspricht Peter Stöger frische Kräfte für die Rückrunde

Mit dem kleinsten Profikader der Bundesliga sorgt der 1. FC Köln in der laufenden Spielzeit für Furore. Doch die dünne Personaldecke macht den Rheinländern zunehmend zu schaffen. Die Folge: Manager Jörg Schmadtke darf im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Gerade einmal 24 Profis gehören der ersten Mannschaft des derzeitigen Tabellensiebten an. Wären alle Spieler fit, würden Coach Peter Stöger und Co. mutmaßlich keine Dringlichkeit sehen, frische Kräfte in die Domstadt zu locken. Seit Monaten verfolgt die Kölner jedoch das Verletzungspech: Gleich fünf Leistungsträger, darunter so namhafte Akteure wie Marcel Risse, Timo Horn und Leonardo Bittencourt, fehlen dem Effzeh langfristig.

Der personelle Aderlass spiegelte sich zuletzt auch in den Ergebnissen wider, seit vier Spielen wartet das so stark in die Saison gestartete Team auf einen Sieg in der Bundesliga.

Einkaufstour geplant

Um gestärkt in die Rückserie zu starten, öffnet Finanz-Boss Alex Wehrle nun die Klubkassen. Kürzlich trafen sich die Vereinsoberen zur zweitägigen Klausurtagung in Aachen und diskutierten dort den Bedarf an Winter-Einkäufen. Mit eindeutigem Ausgang, wie Wehrle auf einer Weihnachtsfeier bestätigte: "Wir werden im Winter sicher noch mal aktiv werden", so der 41-Jährige. Rund 10 Millionen Euro soll der Verein auf der hohen Kante haben, um auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Vor allem auf den offensiven Außenbahnen und in der zentralen Defensive wird nach Verstärkungen gefahndet.

Auf der Gegenseite dürften die serbischen Bankdrücker Filip Mladenović, der bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden haben soll, und Miloš Jojić die Kölner verlassen. Gleichzeitig stellt Schmadtke klar, dass die Mannschaft in der Breite verstärkt werden muss: "Wir werden unseren Kader mit Sicherheit nicht verkleinern", so der 50-Jährige. Heißt: Der Effzeh geht auf Einkaufstour!