Neue Samba-Power für den HSV?

Daniel Guedes soll beim HSV auf dem Zettel stehen

Bundesligist Hamburger SV plant für die kommende Transferperiode im Winter offenbar, ein Nachwuchstalent aus Brasilien zu verpflichten. Darüber spekulieren zumindest brasilianische Medien.

So schreibt das Fachmagazin "Lance!" am Donnerstag, dass die Hamburger an einem Ausleihgeschäft des Rechtsverteidigers Daniel Guedes interessiert sein sollen.

Der 22-Jährige steht derzeit noch beim brasilianischen Erstligisten FC Santos unter Vertrag. In der laufenden Saison bringt es Daniel Guedes nach Verletzungsproblemen erst auf zwei Saisoneinsätze, nachdem er in der Saison 2015 in der Série A 18 Einsätze vorweisen konnte.

Laut der brasilianischen Quelle soll der Hamburger SV direkt beim FC Santos angefragt haben, um sich über den Rechtsverteidiger zu informieren. Neben dem HSV sollen auch Konkurrenten des FC Santos aus der der Série A an dem Youngster dran sein.

Kostspielige Angelegenheit

Daniel Guedes besitzt noch einen laufenden Vertrag bis Februar 2019 beim brasilianischen Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit. Eine mögliche Ausleihe oder sogar Verkauf des Abwehrspielers dürfte sich der FC Santos somit einiges kosten lassen.

Der Hamburger SV und der FC Santos hatten jüngst erst den Transfer von Cléber abgewickelt. Nachdem der 26-Jährige bei den Rothosen nicht mehr berücksichtigt wurde, unterschrieb er beim FC Santos einen Vierjahresvertrag. Der HSV kassierte für Cléber 2,5 Millionen Euro. Jetzt könnte es also zum zweiten Geschäft der beiden Klubs kommen. Der brasilianische Erstligist befindet sich noch bis Mitte Februar in der Saisonpause, legen in rund zwei Wochen mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit los.