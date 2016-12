Medien: Badstuber erwägt Abschied vom FCB

Holger Badstuber erwägt offenbar den Abschied vom FC Bayern

Holger Badstuber hat in der Innenverteidigung von Bayern München derzeit einen schweren Stand. Zur kommenden Saison könnte das Eigengewächs deswegen den Rekordmeister verlassen.

Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, denkt der 27-Jährige darüber nach, dem FCB im Sommer den Rücken zu kehren. Badstubers Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt läuft ohnehin aus. Eine Verlängerung mit dem überaus verletzungsanfälligen 1,90-Meter-Mann steht in den Sternen.

In der bayerischen Defensivzentrale ist Badstuber aktuell nur die Nummer vier. An Mats Hummels und Jérôme Boateng kommt der 31-fache Nationalspieler nicht vorbei. Auch der gelernte Mittelfeldspieler Javi Martínez wird Badstuber auf dessen Stammposition vorgezogen. Der Linksfuß stand in der laufenden Spielzeit erst vier Mal in Pflichtspielen für den FCB auf dem Platz.

Dicke Krankenakte als Badstubers großer Makel

Zur neuen Saison könnte zudem Hoffenheims Niklas Süle den Konkurrenzkampf weiter verschärfen. Die Perspektive für Badstuber: wenig aussichtsreich.

Wohin es den gebürtigen Memminger ziehen könnte, ist völlig offen. Ob die absoluten Top-Klubs das Risiko einer Verpflichtung eingehen wollen, scheint jedoch fraglich.

Badstuber verfügt über die vielleicht dickste Krankenakte aller aktuellen Bundesliga-Profis. Unter anderem zog sich der Defensivmann bereits zwei Kreuzbandrisse zu. Zusätzlich pflastern Muskelverletzungen, Entzündungen und Zerrungen seinen Weg. Zuletzt zog er sich Mitte Februar einen Sprunggelenksbruch zu.

Die vielleicht letzte Chance, sich für eine Weiterbeschäftigung aufzudrängen, bietet sich Badstuber im anstehenden Wintertrainingslager in Katar.