Vier Erste-Liga-Klubs mit roten Zahlen

BW Linz und der LASK haben 2015/2016 ein Minus verzeichnet

Vier Erste-LigaKlubs haben die vergangene Saison mit einem Minus abgeschlossen. Das geht aus den Zahlen des Kreditschutzverbandes 1870 hervor, die am Dienstag vom Internetportal "90minuten.at" veröffentlicht wurden. Dazu gehören der SC Wiener Neustadt (-525.000 Euro), der LASK (-284.000) sowie die in der vorigen Spielzeit noch in der Regionalliga tätigen Wattens (-176.000) und BW Linz (-62.000).

Den höchsten Umsatz erzielte mit rund 5,8 Millionen Euro der LASK, der mit 3,6 Millionen Euro auch die höchsten Personalkosten aufwies. Die Erste Liga besteht derzeit noch aus zehn Klubs, fällt aber in dieser Form ab der Saison 2018/2019 der Bundesliga-Reform zum Opfer.

apa