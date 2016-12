Barça-Ass: "Messi Lichtjahre vor Ronaldo"

Für Sergi Roberto (li.) ist klar, dass Lionel Messi der beste Fußballer der Welt ist

Deutliche Worte von Sergi Roberto: Der Abwehrspieler in Diensten des FC Barcelona hat eine Lanze für Lionel Messi gebrochen und vertritt die Meinung, dass Cristiano Ronaldo dem Argentinier nicht mal annähernd das Wasser reichen kann.

Einen Vergleich der beiden Superstars lehnte der 24-Jährige in der Sendung "RAC-1" kategorisch ab, weil für ihn mehr als klar ist, wer die wahre Nummer eins ist. "Man kann Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nicht vergleichen. Trotz des Ballon d'Or weiß jeder, dass Messi der beste Spieler ist. Er ist Lichtjahre voraus", sagte das Eigengewächs der Katalanen.

Vor allem in Kombination mit Regisseur André Iniesta entfalte Messi seine wahre Stärke, glaubt Roberto. "Wenn sie zusammen spielen, ist es einfach fantastisch. Mit dem Ball an ihren Füßen entfalten sie eine echte Magie. Jeder weiß um die Klasse dieser beiden Spieler. Leo ist der beste Fußballer in der Geschichte. Andrés ist einer der wichtigsten Spieler in unserer Mannschaft", so der 24-Jährige, der seit der Jugend das Trikot des FC Barcelona trägt.

An den Qualitäten von Tabellenführer Real Madrid äußerte der Defensivmann derweil leichte Zweifel. Sie hätte in vielen Spielen oftmals das Glück auf ihrer Seite und "treffen meistens erst am Ende".