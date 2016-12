Kehrtwende! Wagner sagt VfL ab

Keine Lust auf Wolfsburg? Wagner will angeblich doch nicht zum VfL

Nächster Rückschlag für den VfL Wolfsburg! Wunschkandidat David Wagner hat zwar Gespräche mit dem kriselnden Bundesligisten bestätigt, den Wölfen nun allerdings eine Absage erteilt.

"Es hat in den letzten Tagen viele Gerüchte um meine Person gegeben", erklärte Wagner in einem Statement auf der Homepage des englischen Zweitligisten. "Und obwohl ich glaube, dass ich nicht das Thema sein sollte, kann ich in der Sache nicht länger ruhig bleiben", so der Trainer.

Weiter heißt es: "Es stimmt, dass es Interesse von einigen Bundesligavereinen gegeben hat. Sie haben ganz offenbar mitbekommen, wie wir uns in Huddersfield entwickeln und was wir in den letzten zwölf Monaten alles erreicht haben. Ich möchte klarstellen, dass mein Fokus voll und ganz darauf liegt, die Reise der letzten zwölf Monate mit Huddersfield Town fortzusetzen."

READ: Head Coach David Wagner & Chairman Dean Hoyle have issued a joint statement to #htafc fans & the media https://t.co/T2PckibnDW (DTS) pic.twitter.com/AkMTEGU1b7 — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 20. Dezember 2016

Klub-Präsident Dean Hoyle ergänzte: "Huddersfield Town ist vielleicht kein Bundesligaverein oder ein Verein, der international spielt. Aber lasst Euch nicht täuschen, wir sind ein seriöser, stolzer und ambitionierter Klub mit einer großen Geschichte. Das ist, wenn man sich den Tonfall in der Berichterstattung der letzten Tage anschaut, manchen Medien in Deutschland vielleicht nicht bewusst. Wir lassen nicht mit uns spielen. Wir haben Werte und haben uns immer korrekt verhalten. [...] David ist ein exzellenter Trainer, der viel Lob verdient. Seine Verpflichtungen gegenüber unserem Verein sollten nicht infrage gestellt werden. Es wird der Tag kommen, an dem er uns verlassen wird. Wann das sein wird, liegt aber in unserer Händen."

Wer nun das Amt des am Dienstag voraussichtlich letztmalig als VfL-Coach aktiven Valérien Ismaël übernehmen wird, bleibt offen.