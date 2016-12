James bereitet England-Wechsel vor

James bereitet offenbar seinen Wechsel in die Premier League vor

Der Abschied aus der spanischen Hauptstadt wird konkreter: Kolumbiens Nationalspieler James Rodríguez bereitet nach einem Bericht der Tageszeitung "El Tiempo" seinen Wechsel in die Premier League vor.

Der Offensivspieler von Real Madrid habe sich während seines aktuellen Weihnachtsurlaubs in Bogotá bei der britischen Botschaft um ein Arbeitsvisa für England bemüht, berichtet das in der Regel gut informierte Blatt am Dienstag.

Am Rande der Klub-WM in Japan hatte James Rodríguez bereits öffentlich Wechselabsichten geäußert und gesagt: "Ich kann nicht garantieren, dass ich nach dem Winter-Transferfenster weiter bei Real Madrid spielen werde."

Chelsea ruft

Der Torschützenkönig der WM 2014 war im Sommer 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu den Königlichen gewechselt, kam aber unter Trainer Zinédine Zidane zuletzt nicht mehr oft zum Zuge. In der laufenden Saison lief der 25-Jährige nur in 16 von 26 Pflichtspielen für Real auf, stand dabei in der Liga nur zwei Mal, in der Champions League sogar nur ein Mal über 90 Minuten auf dem Platz.

Als möglicher Abnehmer gilt der FC Chelsea, der laut britischen Medien ein Angebot von knapp 90 Millionen Euro vorbereitet. Eine horrende Summe, die durch den anstehenden Verkauf des Brasilianers Oscar nach China refinanziert werden soll.