Wolfsburg sagt USA-Trainingslager ab

Der VfL verzichtet auf das Trainingslager in den Staaten

Der VfL Wolfsburg hat sein Winter-Trainingslager in den USA abgesagt. Der Bundesligist wollte sich vom 4. bis 13. Januar in Florida auf die verbleibenden 18 Spiele vorbereiten und an einem Turnier mit Bayer Leverkusen teilnehmen.

Stattdessen wird nun ein VfL-Nachwuchsteam bei dem Wettbewerb starten. Die Profi-Mannschaft wird indes vom 4. bis 11. Januar im spanischen La Manga trainieren. Kürzere Reisewege und keine Zeitverschiebung lauteten die Argumente für den Wechsel des Trainingslagers.