Diese Stars stehen auf dem HSV-Wunschzettel

Der HSV fahndet nach Verstärkungen für die Defensive

Der HSV befindet sich weiter im Aufwind: Nach dem gelungenen Abschluss des Jahres 2016 durch einen 2:1-Heimsieg gegen Schalke planen Boss Heribert Bruchhagen und Co. jetzt den Kader für die Rückserie. Fünf Kandidaten stehen im Fokus der Hanseaten.

Vor allem in der Defensive hat Coach Markus Gisdol Verbesserungsbedarf ausgemacht. Mindestens zwei Neue sollen im Winter an die Elbe wechseln, um die Hamburger Aufholjagd voranzutreiben. Die "Sport Bild" nennt nun einige Namen, die beim derzeitigen Tabellensechzehnten auf dem Zettel stehen.

Neben dem 26-jährigen Jan Kirchhoff, der beim AFC Sunderland in der Premier League bis 2017 unter Vertrag steht, sollen drei Bundesliga-Stars in den Fokus gerückt sein. In Neven Subotić, der beim BVB aufs Abstellgleis geraten ist, und Leipzig-Bankdrücker Kyriakos Papadopoulos, der von Bayer Leverkusen an die Sachsen ausgeliehen ist, stehen zwei erfahrene Abwehrkanten auf der HSV-Liste. Der Fokus soll auf "bodenständigen Arbeitern" liegen, schreibt die "Sport Bild", schließlich wurden speziell in der Defensivzentrale Schwächen ausgemacht.

Um im Mittelfeld wieder stabiler zu werden, möchte Gisdol zudem einen alten Bekannten verpflichten. Der frühere Hoffenheim-Coach soll heiß auf Pirmin Schwegler sein, der bei der TSG keine Rolle mehr spielt. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen in Sinsheim läuft nur noch bis Saisonende, entsprechend günstig wäre der frühere Schweizer Nationalspieler zu haben. Ob die Verantwortlichen des Liga-Dinos schon Kontakt zu Schwegler aufgenommen haben, ist allerdings nicht bekannt. Sollte es mit dem Hoffenheimer zu keiner Einigung kommen, soll als Plan B auch dessen Teamkollege Eugen Polanski auf dem Radar der Nordlichter sein.

Anhand der Namen lässt sich ablesen, dass Siegermentalität und Zweikampfstärke zu den Haupttugenden der Neuen zählen sollen. Schon in Kürze dürften einige Gerüchte Fahrt aufnehmen - die Mission Aufholjagd beim HSV geht weiter.