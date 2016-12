S04: Was läuft da mit Meyer und Tottenham?

Kann Schalkes Max Meyer den Rufen aus Tottenham widerstehen?

Achtung Königsblau! Tottenham Hotspur wagt laut Medieninformationen einen neuen Anlauf bei Schalkes Top-Mittelfeldspieler Max Meyer. Es ist nicht das erste Mal, dass die Engländer am 21-Jährigen baggern. Bereits Anfang des Jahres hatte der Klub von der Insel das Netz nach dem Nationalspieler ausgeworfen und auch im Sommer soll es kurz vor Transferschluss ein hohes Millionen-Angebot gegeben haben.

Nun versuchen es die Spurs laut "Sport Bild" ein drittes Mal beim Silbermedaillen-Gewinner von Rio. Dieser gehörte in der Hinrunde zu den stärkeren Schalkern in einem zuletzt wieder wankenden Gebilde. Eigentlich läuft der Vertrag des Top-Talents noch bis 2018, doch die Knappen wollen möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen, damit Meyer gar nicht erst in Versuchung kommt, den Verein frühzeitig zu verlassen.

Die Lage auf Schalke ist eindeutig: Sollte eine Verlängerung nicht fruchten, müssten die Knappen den 21-Jährigen schon im nächsten Sommer verkaufen, um noch abkassieren zu können. Ein Jahr drauf könnte er den Verein nämlich ablösefrei verlassen. Bis zu 40 Millionen Euro sind daher im Gespräch. Diesen Betrag sollen die Spurs laut Gerüchten in etwa bereits kurz vor Saisonbeginn geboten haben.

"Es ist unsere Aufgabe, dass wir ständig darüber nachdenken, wie wir die Mannschaft weiterentwickeln können", sagte S04-Coach Markus Weinzierl, "dazu zählt auch, die Spieler, die wir entwickelt haben, zu halten." Ein klares Signal an Schalke-Manager Christian Heidel. Aus diesem Grund soll es laut dem Fachblatt auch schon ein Gespräch zwischen Heidel und Berater Thorsten Weck gegeben haben, in dem die Königsblauen klar signalisiert haben sollen, mit Meyer verlängern zu wollen.

Was spricht für Schalke?

Doch die Ausgangslage für eine weitere, langfristige Zusammenarbeit sieht eher düster aus. Meyer möchte gern international spielen, am liebsten in der Champions League. Schalke jedoch befindet sich auf dem besten Weg, die Honigtöpfe in dieser Saison zu verpassen.

Außerdem soll der Mittelfeldspieler laut der Sportzeitschrift angeblich stark auf die Entwicklung der Mannschaft achten und darauf erpicht sein, dass auch Jung-Stars wie Leon Goretzka langfristig an den Klub gebunden werden. Doch hinter der Zukunft seines Olympia-Kumpels steht ebenfalls noch ein großes Fragezeichen.

Für einen Verbleib beim FC Schalke 04 könnte hingegen Meyers Rolle als Stammspieler sprechen. Der 21-Jährige hat als eines seiner Ziele die WM 2018 in Russland ausgemacht. Diesen Schritt könnte er nur machen, wenn er im Verein weiterhin seine Spielzeiten bekommt. Ob dies in Tottenham sofort der Fall wäre, bleibt jedenfalls offen.