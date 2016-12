Eberl-Interview: "Wir brauchen wieder Ruhe"

Max Eberl steckt mit Borussia Mönchengladbach in der Krise

Borussia Mönchengladbach steckt nach der 1:2-Schlappe gegen den VfL Wolfsburg zum Jahresende in einer tiefen Krise. Sportdirektor Max Eberl spricht im Interview über den Abstiegskampf, die Zukunft von Trainer André Schubert und mögliche Winter-Transfers.

Herr Eberl, wie bewerten Sie das 1:2 gegen Wolfsburg?

Das Spiel war von Unsicherheit getragen. Wir haben das 1:1 geschafft, und ich hatte das Gefühl, dass das ein Löser ist. Aber dann verteidigen wir nicht so, wie es in der Bundesliga nötig ist, um Punkte mitzunehmen. Das ist deprimierend. 16 Punkte nach 16 Spielen - die nackten Zahlen sprechen für sich. Heute Abend haben wir alle den Kappes auf.

Wie geht es mit André Schubert weiter?

Jetzt gilt es, sich hinzusetzen und eine endgültige Entscheidung zu treffen. Wir wollen eine gute Vorbereitung auf die Rückrunde haben. Daher werden wir Klarheit schaffen, das wird keine Ewigkeit mehr dauern. Wir wollen eine Entscheidung haben, und die wird es auch geben.

Steckt die Borussia im Abstiegskampf?

Jeder kann die Tabelle lesen. Jeder sieht, wie wir gerade Fußball spielen. Jetzt geht es einfach darum, Stabilität in die Mannschaft zu bekommen, die haben wir zuletzt verloren. Das ist die erste Bürgerpflicht. Wir wollen wieder das Gefühl haben, Spiele erfolgreich gestalten zu können.

Werden Sie im Winter neue Spieler holen?

Ich kann der Mannschaft natürlich nicht ein neues Gesicht geben. Aber wir werden auch da versuchen, der Mannschaft ein Stück Rückhalt zu geben, klar.

Wie bewerten Sie die Hinrunde?

Das war schon eine kuriose Hinrunde, die wir erlebt haben - mit Höhen und Tiefen, mit guten Leistungen und zu wenig Punkten. Es war unruhig, und Unruhe bedeutet meistens auch erschwerte Bedingungen. Daher ist die Bundesliga leider nicht so geendet, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir brauchen wieder Ruhe auf dem Platz und drumherum. Das ist die Aufgabe, die wir in den nächsten Wochen zu erledigen haben.

Wir bewerten Sie das Verhalten der Fans?

Die Fans haben uns in den letzten Wochen in einer unfassbaren Art und Weise unterstützt. Das freut uns, und das macht mich auch stolz. In einer prekären Situation bei einem Traditionsverein hat man das schon deutlich anders erlebt. Dass die Fans ihre Meinung deutlich kundgetan haben, haben wir auch registriert, und auch das ist völlig legitim. Aber der Zusammenhalt ist da.