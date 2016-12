Kaiser: "Manchmal musste ich schlucken"

Dominik Kaiser ist Kapitän von RB Leipzig

Das Bundesliga-Jahr 2016 endet mit einem echten Kracher: Bayern München und RB Leipzig treffen im absoluten Top-Spiel aufeinander. RB-Kapitän Dominik Kaiser stieg mit dem umstrittenen Klub aus der Regional- in die Bundesliga auf.

Im exklusiven weltfussball-Interview spricht der 28-Jährige über das Gipfeltreffen beim Rekordmeister, seine ungewöhnliche Karriere und den Einfluss von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz in Leipzig.

Herr Kaiser, zum Abschluss des Jahres 2016 treten Sie beim FC Bayern München an. Sie haben bereits Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayer Leverkusen bezwungen. Da erscheint ein Sieg bei den Bayern doch gar nicht so unrealistisch, oder?

Im Fußball ist alles möglich. Wir trauen uns jedenfalls zu, dort mit unserem aktiven Spiel und unserer Geschwindigkeit etwas mitzunehmen. Aber natürlich ist Bayern ein absoluter Top-Verein. Es ist definitiv ein Highlight, zum Jahresabschluss in der Allianz-Arena zu spielen.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat RB Leipzig bereits als heißen Rivalen bezeichnet. Ist das ein Kompliment oder noch zu hoch gegriffen?

Ich sehe es als Kompliment, wenn die großen Vereine unsere Leistungen registrieren und anerkennen.

Dass Sie nicht von der Meisterschaft und auch nicht von der Champions League sprechen, ist nachzuvollziehen. Aber mal ehrlich: Zumindest einen internationalen Platz möchten Sie zum Saisonende doch schon belegen, oder?

Nein. Wir sind mit dem klaren Ziel in die Saison gegangen, dass wir uns in der Bundesliga behaupten und etablieren wollen. Das ist uns bis jetzt gut gelungen. Aber deshalb haben wir uns noch keine neuen Ziele gesetzt. Wichtig ist für uns, den Fokus auf den jeweils nächsten Gegner zu behalten.

Die ersten 13 Saisonspiele war Ihre Mannschaft ungeschlagen, hatte sogar acht Spiele in Folge gewonnen. Warum endete diese Serie ausgerechnet beim damaligen Tabellenletzten FC Ingolstadt?

Auch wenn Ingolstadt zu dem Zeitpunkt Tabellenletzter war, ist uns klar gewesen, dass das keine einfache Aufgabe wird. Wir haben uns in dem Spiel einfach sehr schwer getan, unser Passspiel und unser Tempo auf den Platz zu bringen, so wie es in den letzten Spielen der Fall war.

Nichtsdestotrotz blickt Ihr Verein auf eine ausgezeichnete Hinrunde zurück. Was war die Initialzündung dafür?

Zunächst einmal war die Pokalniederlage gegen Dynamo Dresden eine riesige Enttäuschung. Umso wichtiger war es, danach gut in die Bundesliga zu starten. Wir haben gemerkt, dass wir als Mannschaft jedem Gegner gewachsen sind und auch individuell die Qualität haben, um Spiele zu entscheiden. Sehr wichtig war natürlich der Sieg am 2. Spieltag gegen Borussia Dortmund - gerade auch mit der ganzen Euphorie drum herum und im Stadion.

Sie sind gemeinsam mit Ersatztorhüter Fabio Coltorti der dienstälteste Spieler der Mannschaft. Als Sie 2012 nach Leipzig kamen, war der Verein ein Regionalligist. Zuvor haben Sie noch für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga gespielt. Warum nahmen Sie damals diesen Rückschritt in Kauf?

In Hoffenheim wurde mir signalisiert, dass ich bei den Profis keine Einsatzchancen mehr bekomme. Also musste ich mich nach einem neuen Verein umschauen. Da ich das halbe Jahr zuvor wenig gespielt hatte, waren die Auswahlmöglichkeiten begrenzt. Eine Option war eben RB Leipzig. Weil ich Ralf Rangnick und den damaligen Trainer Alexander Zorniger gut kannte, hatte ich hier ein gutes Gefühl. Natürlich war dieser Schritt mit der Hoffnung verbunden, mit RB Leipzig in den Profifußball zurückzukehren.

Wie war der Verein damals aufgestellt?

Die Trainingsbedingungen waren schon damals professionell. Auch der Trainingsumfang und die Intensität waren hoch. Natürlich war das spielerische Niveau noch nicht so ausgeprägt. Viele Gegner waren vom Profifußball noch ein Stück weit entfernt.

Das muss doch ein Kulturschock gewesen sein: In der Vorsaison spielten Sie noch vor zigtausend Zuschauern in der Bundesliga gegen Bayern und Dortmund, dann plötzlich vor rund 500 Zuschauern gegen Vereine wie den Torgelower SV.

Ja, manchmal musste ich wirklich schlucken. Wichtig war für mich, dass uns direkt der Aufstieg in die 3. Liga gelang. Mit den namhaften Gegnern, dem spielerischen Niveau und den größeren Zuschauerkulissen wurde es dort viel attraktiver.

Heute ist RB Leipzig in der Stadt extrem beliebt. Das war in den Gründungsjahren noch ganz anders. Wie haben Sie das zu Regionalliga-Zeiten miterlebt?

Es gab zu Beginn schon noch ein paar Kritiker hier in der Stadt. Gerade wenn Derby-Zeit war und wir gegen Lok Leipzig spielten, war das zu spüren. Allerdings hat mich das nicht groß beschäftigt. Gerade mit den Relegationsspielen gegen die Sportfreunde Lotte wurde unser Verein richtig angenommen. Wenn 30.000 Zuschauer zu einem Spiel zwischen zwei Viertligisten kommen, zeigt das, was möglich ist. Mit den weiteren Aufstiegen hat sich das immer weiterentwickelt.

Von gegnerischen Fans hingegen gibt es gelegentlich noch immer Anfeindungen. Sie und Ihre Mannschaftskameraden scheinen damit sehr gelassen umzugehen. Gibt der Verein das Motto vor, sich nicht provozieren zu lassen?

Der Verein muss uns gar kein Motto vorgeben. Wir Spieler sowie der ganze Klub gehen wirklich sehr gelassen damit um und lassen uns nicht von unserem Weg abbringen, zumal diese inzwischen verschwindend gering geworden sind. Wir spüren, dass uns in Leipzig, aber auch in ganz Deutschland, eine positive Wahrnehmung und Akzeptanz entgegengebracht wird. Das ist viel wichtiger als die vereinzelten unschönen Vorkommnisse von wenigen Ultras, die eine Plattform suchen.

Am Wochenende war Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz im Stadion, später auch kurz in der Kabine. Wie nahe ist er an der Mannschaft dran?

Er ist hier überhaupt nicht involviert. Wir Spieler haben wenig bis gar keinen Kontakt zu ihm. Er ist gelegentlich bei uns im Stadion und schaut sich ganz vereinzelt die Spiele vor Ort an, mehr aber auch nicht.

Im "Sport1"-Doppelpass sagten Sie, sie würden nicht symbolisch als Dose auf dem Fußballplatz stehen. Nervt es Sie, immer wieder auf die Getränkedose angesprochen zu werden?

Nein, das stört mich nicht. Normalerweise hält sich das auch im Rahmen. Nur als ich beim Doppelpass war, gab es einige Aussagen zu diesem Thema. Daher habe ich in diesem Zusammenhang geantwortet, dass unsere Gegner dann ja gegen elf Dosen verloren hätten. Aber auch damit gehen wir ganz entspannt um.

Das Gespräch führte Oliver Jensen