Offiziell! Gladbach wirft Schubert raus

André Schubert ist nicht mehr Trainer bei Borussia Mönchengladbach

Nach der schlechtesten Hinrunde seit sechs Jahren hat Borussia Mönchengladbach die Reißleine gezogen und Trainer André Schubert entlassen. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt.

Schuberts Nachfolger will der fünfmalige Deutsche Meister laut dem Statement auf der vereinseigenen Homepage "zu gegebener Zeit" benennen. Top-Kandidat ist laut übereinstimmenden Medienberichter der ehemalige Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking. Gehandelt wird zudem der Ex-Schalker Marc Wilmots, der bis zum Sommer die belgische Nationalmannschaft betreute.

"Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden", sagte Sportdirektor Max Eberl. "André hat uns in der vergangenen Saison großartig geholfen, als er die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz auf Platz vier und über die Playoffs zu Beginn dieser Saison bis in die Champions League geführt hat. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde haben wir uns entschieden, mit einem anderen Trainer einen Neustart zu machen."

Wusste Schubert schon vor dem Wolfsburg-Spiel Bescheid?

Auch Schubert äußerte sich zu seiner Entlassung. "Nach einvernehmlichen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls von außen die richtige Maßnahme sein könnte, um den Club, der immer wichtiger und größer sein wird als der Einzelne, wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Ich bedanke mich für eine großartige Zeit mit tollen Menschen", sagte der 45-Jährige.

Pikant: Wie "Bild-"Zeitung berichtet, soll Schubert schon vor der 1:2-Pleite am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg von seinem Aus erfahren haben.

Schubert hatte die Fohlenelf im September 2015 zuerst interimsmäßig übernommen, nachdem Lucien Favre den Verein verlassen hatte. Durch eine starke Aufholjagd führte er die Gladbacher vom letzten Platz bis in die Königsklasse. Schon nach wenigen Wochen als Interimstrainer war der 45-Jährige zum Chef-Coach aufgestiegen.

Im September dieses Jahres wurde sein Vertrag sogar noch bis 2019 verlängert. Nun jedoch das Aus. Mit lediglich 16 Punkten auf dem Konto steht die Borussia auf dem 14. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. Zuletzt gelang unter Schuberts Regie nur ein Sieg aus zehn Pflichtspielen.