Medien: Draxler mit PSG über Wechsel einig

Auf dem Weg in die Stadt der Liebe: Draxler steht vor einem Wechsel zu PSG

Der Abgang von Julian Draxler vom VfL Wolfsburg steht angeblich kurz bevor.

Wie die renommierte französische Sportzeitung "L'Equipe" am Mittwoch berichtet, soll sich der 23-Jährige mit Serienmeister Paris Saint-Germain auf einen Wechsel geeinigt haben. Im Raum steht ein Vertrag bis 2021.

Allerdings soll die Ablösesumme noch nicht den Vorstellungen der Niedersachsen entsprechen. Demnach habe der Hauptstadtklub, bei dem auch der Ex-Frankfurter Kevin Trapp unter Vertrag steht, dem VfL eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro geboten. Die Niedersachsen fordern angeblich aber mindestens 40 Millionen für den DFB-Auswahlspieler.

Bereits im Sommer wollte Draxler die Wolfsburger nach nur einem Jahr verlassen und forderte öffentlich lautstark eine Wechselfreigabe. Daraufhin wurde der Ex-Schalker von Ex-Manager Klaus Allofs gerüffelt, der Weltmeister von 2014 musste in der Autostadt bleiben. Bei den VfL-Fans war der Offensivallrounder anschließend unten durch, vor wenigen Wochen wurde Draxler bei seiner Einwechslung vom eigenen Anhang lauthals ausgepfiffen.

Kandidatenkreis wird kleiner

Auch der FC Arsenal und Juventus Turin sollen weiter Interesse haben. Die beiden Klubs hatten, wie auch Paris, schon im Sommer um Draxler geworben. Der 23-Jährige soll aber wenig Lust haben, in die Serie A zu wechseln, schreibt "Le Parisien". Demnach würde die Wahl zwischen Paris und Arsenal fallen - mit klarer Tendenz zum kriselnden Riesen aus Frankreich.

In den letzten beiden Bundesliga-Partien stand Draxler in der Startelf der Wölfe und trug zwei Assists zu den Siegen der zuvor schwer angeschlagenen Niedersachsen bei. An der bevorstehenden Trennung hat sich dem Vernehmen nach dennoch nichts mehr geändert.