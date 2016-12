Hamann: Hecking kann Gladbach helfen

Dietmar Hamann plädiert für Hecking als Gladbach-Trainer

Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann wäre Dieter Hecking ein geeigneter Nachfolger des bei Borussia Mönchengladbach entlassenen Trainers André Schubert.

"Wenn man sich anschaut, welche Trainer frei sind, dann sticht Dieter Hecking sicher heraus. Er hat in Wolfsburg über mehrere Jahre gute Arbeit geleistet. Er hat die Wolfsburger damals in einer schwierigen Situation übernommen, den Kader ausgedünnt und dort wirklich etwas aufgebaut. Er ist der erste Kandidat. Wenn er es machen will, dann ist es sein Job", sagte Hamann im Interview mit "Sky Sport News HD".

Mit Hecking traut der heutige TV-Experte der Fohlenelf den Tournaround in der Bundesliga zu. "Man darf nicht vergessen, dass die Gladbacher eine sehr talentierte Mannschaft haben. Ich denke, dass in der zweiten Saisonhälfte noch etwas gehen kann und sie in der Tabelle hochklettern können", so Hamann.

Borussia Mönchengladbach hatte sich Mittwochmorgen wegen der anhaltenden sportlichen Talfahrt von Trainer André Schubert getrennt. Die Entscheidung über einen möglichen Nachfolger steht aber noch aus.

Hecking gilt als Top-Kandidat, um den in den Abstiegskampf abgerutschten Europapokalteilnehmer zu übernehmen. Gehandelt wird neben dem ehemaligen Wolfsburg-Coach unter anderem auch Marc Wilmots. Der frühere Schalke-Profi wurde im Juli als Trainer der belgischen Nationalmannschaft entlassen.