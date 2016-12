Geschäftsführer Sauer verlässt RB Salzburg

Jochen Sauer verabschiedet sich aus Salzburg

Der deutsche Geschäftsführer Jochen Sauer wird sein Amt beim österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg zum 31. Januar 2017 niederlegen.

Nachdem der 44-Jährige den Verein darüber informiert hatte, seinen zum Saisonende auslaufenden Arbeitsvertrag nicht zu verlängern, einigten sich beide Parteien auf einen vorzeitigen Abschied. Österreichische Medien spekulieren über einen Wechsel zum VfL Wolfsburg.

"In den letzten Wochen hat sich bei mir das Gefühl entwickelt, dass meine Geschichte in Salzburg nach fast fünf Jahren zu Ende erzählt ist", sagte Sauer, der den Posten 2012 angetreten hatte. Er wolle sich "neu orientieren". Nachfolger in Salzburg wird der Österreicher Stephan Reiter.