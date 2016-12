Überraschung 2016: Hut(h) ab, Underdogs

Leicester City feierte 2016 sensationell den Titel in der Premier League

Das Fußballjahr 2016 nähert sich mit Sieben-Meilen-Stiefeln dem Ende und hatte einige Höhepunkte parat. Teil fünf unseres Jahresrückblicks widmet sich den eher unerwarteten Ereignissen.

Lars Plantholt: Leicester City. Geld schießt zwar eben doch Tore. Etwas weniger Geld manchmal aber auch. Das reicht einem ja schon in diesem doch offenkundig zunehmend berechenbaren Zirkus.

Mats-Yannick Roth: Hertha BSC. Die Truppe von Pál Dárdai schickt sich an, das erste Mal seit 17 Jahren wieder einen Champions-League-Platz zu erreichen. Damals hießen die Topstars bei den Berlinern Michael Preetz, Andreas Thom und Dariusz Wosz, heute eben Vedad Ibišević, Salomon Kalou und Fabian Lustenberger. Cheftrainer und Klubikone Dárdai hat es hinbekommen, aus einem abstiegsbedrohten Krisenklub ein Top-Team zu formen, welches in dieser Saison die Konkurrenz aus Dortmund, Gladbach oder Schalke in Schach hält. Und das mit den Klassikern unter den Tugenden: Spielfreude, Einsatzwillen, Disziplin!

Gerrit Kleiböhmer: Der Hamburger SV – Nein, kleiner Scherz! Ein ganz anderer Traditionsverein hat es in den letzten Monaten geschafft, sich zu einer festen Größe der Bundesliga zu etablieren: Der 1. FC Köln. Dank seriöser Arbeit im Umfeld und auf dem Platz, sorgten die Rheinländer schon in der Rückrunde der vergangenen Saison für Aufsehen. Eine tolle Hinrunde bestätigt den Trend. Der HSV kann sich da eine ganze Menge abgucken.

Patrick Senft: Die Europameisterschaft in Frankreich! Nein, ich denke da nicht an Jogis Jungs, auch wenn endlich der Italien-Fluch besiegt werden konnte. Abseits des schwarz-rot-goldenen Rudelguckens haben es andere Nationen geschafft, die Herzen von Fußballromantikern zu erobern. "Will Grigg’s on fire" kennt inzwischen ganz Fußball-Europa. Wales feierte mit dem Einzug ins Halbfinale fraglos eine der größten Sensationen der Geschichte und das HUH des isländischen "Viking-Chant" hallt noch heute durch die Straßen Frankreichs. Internationale Turniere können also begeistern, wenn das keine positive Überraschung ist.

Marc Affeldt: Serge Gnabry. Bei Arsenal offenbar in Vergessenheit geraten, wurde Gnabry aufgrund seiner Performance in Rio plötzlich über den grünen Klee gelobt. Aber mal ehrlich: Fpnf Tore hin, fünf Tore her, in der Vorrunde wirkte kaum eine Aktion des 21-Jährigen wirklich wie aus einem Guss und so mancher Treffer ging eher auf die Kappe der Konkurrenz. Kurz, ich hätte mir nicht einmal im Ansatz erträumen lassen, dass Gnabry wenig später Nationalspieler und Leistungsträger in der Bundesliga ist. Ist aber so! Ich reibe mir derweil die unwissenden, staunenden Augen und freue mich auf die Taten, die noch kommen werden.

Nils Marlow: In der ersten Jahreshälfte natürlich Leicester City mit ihrem Meisterschaftscoup. Das war klasse. Im zweiten Jahresteil: der FC Chelsea. Sicherlich ist es keine ganz große Überraschung, dass sich die Blues weiter oben in der Premier-League-Tabelle wiederfinden als zuletzt. Doch nach der vergangenen Saison haben die Londonern deutlich besser den Umbruch geschafft als Manchester United und sich in kürzester Zeit wieder zum Top-Favoriten auf den Titel gemausert.

Julian Biermann: Für mich eindeutig Joshua Kimmich: Schnell, technisch gewandt und vielseitig einsetzbar. Bereits die EM-Nominierung des Mannes, der für Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola ʺwie ein Sohn″ war, wurde von vielen als Überraschung gesehen. Dass er dann jedoch so auftrumpfen würde, hätten sicher nur die kühnsten Optimisten für möglich gehalten.

Florian Pütz: Leicester City. Wie diese Mannschaft aus dem Nichts die großen Jungs an der Nase herumführte, war einfach herrlich anzusehen. Als es dann auf die letzten Spieltage zuging, habe ich jedes Match verfolgt, um zu sehen, wie die Foxes das Unmögliche möglich machen und tatsächlich englischer Meister werden. Die Geschichte des Jahres!

Fabian Benterbusch: Eintracht Frankfurt. Dass die Hessen nach der blamablen Rückrunde 2015/2016 in dieser Saison so durchzustarten, hätte ich nicht für möglich gehalten. Niko Kovač macht einen extrem guten Job bei dem Traditionsklub, hat der Mannschaft sehr viel Leben eingehaucht. Zum ersten Mal hat man das Gefühl, dass Fußballgott Alexander Meier nicht den Alleinunterhalter gibt. Marco Fabián, früher noch als Bundesliga-Flop betitelt, sticht aus der Truppe äußerst positiv heraus.

Philipp Küsters: RB Leipzig. Nach dem Aufstieg geht der Siegeszug auch in der höchsten deutschen Spielklasse weiter. Die junge Truppe um Coach Ralph Hasenhüttel zeigt Woche für Woche, welch Potenzial, Power und Teamgeist in ihr steckt. Taktisch perfekt eingestellt und gewillt, für den eigenen Mitspieler die nötigen Meter zu laufen, die am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden, rocken sie in der Hinrunde die Liga. Das macht Lust auf mehr und auch wenn traditionell denkende Fans den Brauseklub verfluchen, muss man doch akzeptieren, dass mit Leipzig ein Verein im Kommen ist, der Begeistern kann.

