Aufreger 2016: Schmidteinander im Männersport

Leverkusen-Coach Roger Schmidt und Hoffenheims Julian Nagelsmann gerieten 2016 aneinander

Skandale über Skandale in den großen Verbänden, das Ende eines Sommermärchens und ein Verbalduell an der Seitenlinie. Unsere Aufreger des Fußballjahres 2016.

Julian Biermann: "Sommer, Sonne, Schwarzgeld" - Mit dieser Alliteration zerstörte der "Spiegel" die Illusion der Bilderbuch-WM 2006. Auch wenn bis heute keine wasserdichten Beweise für einen Stimmenkauf vorliegen, bekam das "Sommermärchen" schmerzhafte Risse. Wolfgang Niersbach musste als Bauernopfer seinen Hut nehmen und auch über der Lichtgestalt Franz Beckenbauer schwebt seit der Enthüllung ein dunkler Schatten.

Fabian Benterbusch: Schwalben-König Timo Werner! Mit seiner Schwalbe hat er fast den legendären Strafraum-Fall von Andy Möller übertroffen. Höchste Zeit, dass der Video-Beweis kommt!

Lars Plantholt: Da gibt’s mittlerweile ein Dauer-Abo. Wieder mal das meiste, was sich mit Großbuchstaben abkürzen lässt: DFB, FIFA, IOC...

Mats-Yannick Roth: Roger Schmidt vs. Julian Nagelsmann. "Was bist du denn für ein Spinner? Glaubst du, du hast den Fußball erfunden oder was?! Halt doch einfach die Schnauze!" Mit dieser Verbalgrätsche gegen seinen Kollegen Julian Nagelsmann sorgte Leverkusens Trainer Roger Schmidt für den Aufreger des 8. Spieltags. Im Eifer des Gefechts über das Ziel hinausgeschossen oder einfach nur die nächste peinliche Aktion Schmidts, die einfach drüber war!? Ich meine: Alles gut, genau solche Emotionen wollen wir doch alle immer sehen. Und Nagelsmann selbst sah sich nie in der "Opferrolle", zeigte sich sogar verständnisvoll: "Für mich ist das Thema erledigt. Ich liebe es, wenn es emotional zugeht. Man brauch das jetzt nicht so hoch hängen."

Gerrit Kleböhmer: Die gefühlten 3.000 Korruptions- und Steuerhinterziehungsskandale des Jahres. Ob bei der FIFA, beim DFB oder bei unseren geliebten Superstars à la Ronaldo und Özil: Irgendwie regt man sich doch permanent auf!

Florian Pütz: Die großen Fußballverbände. Wie FIFA, UEFA und der DFB am laufenden Band Skandale produzieren und wie peinlich sie damit umgehen, ist einfach nur noch gruselig anzusehen. Korruption, Vertuschungen und so weiter. Eine Besserung in den nächsten Jahren ist nicht in Sicht. Stattdessen wird über die Mega-WM mit gefühlt 200 Mannschaften beraten. Schöne Bescherung...

Philipp Küsters: Die Einführung der Torlinientechnik in der Deutschen Fußball Bundesliga – über kaum eine Veränderung des Fußballs wurde in den letzten Jahren so heftig und kontrovers diskutiert, wie über den Fakt, ob die technischen Möglichkeiten genutzt werden sollten, um die Schiedsrichter in der Frage "Tor oder kein Tor" zu entlasten. Durch die Übertragung der Daten innerhalb weniger Sekunden-Bruchteile wird das Spiel nicht groß beeinträchtigt und so sind die Kritiker der Torlinientechnik erst einmal verstummt. Der nächste regeltechnische Aufreger wird die Einführung des Videoschiedsrichter sein. Aber darüber kann man sich dann ab dem nächsten Jahr echauffieren.

Falk Velten: Von einem "Pöbel-Eklat" oder einem weiteren "Ausraster" war zu lesen. Zuvor war Schmidt im Ligaspiel gegen Hoffenheim mit Julian Nagelsmann verbal aneinander geraten. In Zeiten, wo der Ruf nach "echten Kerlen" im Fußball immer wieder zu vernehmen ist, endlich mal wieder ein echter Emotionsausbruch und beileibe kein Skandal. Deshalb schließe ich mich Schmidt an: "Gar nichts war das!"

Patrick Senft: Timo Werner oder anders ausgedrückt: RasenBallsport verleiht Flügel. Neben der peinlichen Flugeinlage dürfen auch die Einlassungen des ehemaligen Stuttgarters nach dem Spiel in keinem Jahresrückblick fehlen. Irgendwie kommt einem da doch Dieter Nuhr in den Sinn…

