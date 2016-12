BVB-Transfers: Götze trotzt dem Druck

BVB-Neuzugänge vereint: André Schürrle, Raphaël Guerreiro, Emre Mor und Mario Götze (v.l.n.r.)

Mit Mats Hummels, İlkay Gündoğan und Henrikh Mkhitaryan musste Borussia Dortmund im Sommer einmal mehr Leistungsträger ziehen lassen. Im Gegenzug lockten die Schwarzgelben reihenweise Talente, einen verlorenen Sohn, DFB-Ass Schürrle und einen Kicker des Rekordmeisters aus München in den Kohlenpott. Bevor im Winter erneut gehandelt werden kann, haben wir uns an eine Einschätzung der Sommer-Zugänge gewagt.

Mario Götze: Die Rückkehr des verlorenen Sohns zum BVB war wohl das meistdiskutierte Thema dieses Transfersommers, zu übel nahm die Fan-Basis der Dortmunder ihrem einstigen Liebling den vergangenen Wechsel zum FC Bayern. Kurz: enormer Druck von außen, ein ganzes Land, das jede Ballberührung skeptisch beäugt und Pfiffe standen im extremen Kontrast zum von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der "Bild" geforderten Credo: "Wir müssen Mario wieder Freude am Fußball vermitteln und ein Geborgenheitsgefühl geben."

Und Götze? Der 24-Jährige hat seine Sache allen Unkenrufen zum Trotz gut gemacht, findet immer mehr zu alter Stärke und hat spätestens mit seiner wichtigen Vorlage beim 1:0-Erfolg gegen die Bayern auch die Pfiffe weitestgehend verstummen lassen. Zum alten Glanz fehlt freilich noch ein Stück.

Raphaël Guerreiro: Erst den Vertrag beim BVB unterzeichnet, dann die Portugiesen zum EM-Titel geführt. Am Borsigplatz knüpfte Guerreiro nahtlos an seine Top-Leistungen der EURO an, ehe ihn das Verletzungspech stoppte.

Die Verpflichtung von Raphaël Guerreiro war sicherlich der Glücksgriff der Dortmunder in diesem Transfersommer. Wenn der Portugiese auch in anderer Funktion als erwartet auftrumpft. Als Schmelzer-Konkurrent auf der linken Defensiv-Seite geholt, brillierte Guerreiro plötzlich als Denker und Lenker im Mittelfeld: In acht Ligaspielen traf der 22-Jährige zweimal und bereitete drei Treffer vor.

André Schürrle: Etwa 30 Millionen überwiesen die Dortmunder nach Wolfsburg, um mit André Schürrle Thomas Tuchels Lieblingsschüler (Schürrle: "Er hat mich geformt") aus Mainzer Zeiten an Land zu ziehen, bislang mit überschaubaren Erfolg: Zwei Treffer, lediglich sechs Startelfeinsätze und gerade mal zwei Partien über 90 Minuten stehen bis dato zu Buche. Ein Grund für die überschaubare Ausbeute des 26-Jährigen: Hartnäckige Kniebeschwerden.

Schürrle läuft den Erwartungen an seine Person ein gutes Stückchen hinterher und muss sich steigern, will er Marco Reus oder Ousmane Dembélé den Platz in der Startelf streitig machen.

Bartra: Das ewige Barça-Talent kehrte den Katalanen im Sommer, um nach sieben Jahren den Status "talentierter Ergänzungsspieler" abzulegen. Der Spanier ließ keine Zweifel daran, dass er für die Herausforderung brennt, unterstrich, wie sehr er sich auf die Spiele vor der gelben Wand freue und zeigte auch auf dem Rasen, dass er bereit ist, alles zu geben.

Die Fußstapfen von Mats Hummels füllt der "neue" Mats Hummels noch nicht aus, seinen ersehnten Platz in der Startelf hat sich der 25-Jährige dennoch inne. Bleibt die BVB-Abwehr endlich von Ausfällen verschont und kann sich einspielen, ist zudem davon auszugehen, dass Bartra die zeitweise fehlende Sicherheit gewinnt. Außergewöhnlich: Der spanische Nationalspieler bereitete schon drei Treffer vor.

Ousmane Dembélé: Mit zwölf Treffern aus seiner ersten Profi-Saison wechselte Ousmane Dembélé aus Frankreichs Oberhaus nach Dortmund, wo der 19-jährige französische Nationalspieler nicht lange fackelte und in der Bundesliga durchstartete - 23 Pflichtspieleinsätze sprechen eine deutliche Sprache.

Der Offensiv-Youngster wirkt von Zeit zu Zeit zwar etwas übermotiviert und läuft sich zu häufig fest, erfüllt bislang aber alle in ihn gesetzten Hoffnungen.

Sebastian Rode: Während es die BVB-Stars in den letzten Jahren meist aus Dortmund nach München zog, schlug Sebastian Rode im Sommer den anderen Weg ein. Sicher auch, da der defensive Mittelfeld-Arbeiter in München selten mehr als Ergänzugnsspieler war. Die Anzahl der Einsätze seiner letzten Saison bei den Bayern hat der 26-Jährige bei der Borussia trotz Verletzungspech bereits übertroffen, Spuren hinterließ Rode jedoch noch wenige.

Von einem gestandenen Bundesliga-Spieler mit Rodes Erfahrung durfte man im jungen BVB-Kader etwas mehr erwarten. Klar, die kolportierte Ablöse von satten 10 bis 15 Millionen Euro hat vielleicht zu hohe Erwartungen geschürt, doch der Ex-Frankfurter fällt im BVB-Spiel neben Youngster Julian Weigl ab und hat das schnelle Umschaltspiel noch nicht ganz verinnerlicht. Den Sicherheitspass des guardiolaschen Balbesitz-Monsters Bayern muss Rode auf jeden Fall noch ablegen.

Emre Mor: Nach gerade einmal 13 Ligaspielen in Dänemark kam Emre Mor zum BVB, wo der junge Offensivspieler nach und nach an die große Fußballbühne herangeführt werden soll. Mit Erfolg: Der 19-Jährige bekommt regelmäßig seine Chance, erzielte bereits sein erstes Ligator und legte zudem zwei Treffer auf. Geht die Entwicklung Mors so weiter, wird man schneller als erwartet viel Spaß am türkischen Nationalspieler haben.

Mikel Merino: Bei Mikel Merino gestaltete sich die Ausgangssituation ähnlich wie bei Mor - viel Potenzial, wenig Sicherheit. Als Leistungsträger half der Mann aus der Schaltzentrale des Spielfelds Osasuna zur Rückkehr ins spanische Oberhaus, ehe er sich mit großen Erwartungen für ein Engagement in Dortmund entschied.

"Ich wechsle nicht zum BVB, um auf der Ersatzbank zu sitzen", so Merino im Juni gegenüber "Sport Bild", sechs Monate später ist die Ersatzbank allerdings häufig sogar das höchste der Gefühle. Knapp 181 Einsatzminuten sind für beide Seiten ein unbefriedigendes Zwischenfazit. Die Zeichen stehen auf Trennung im Winter.