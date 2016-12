Nimmt Bayer Nagelsmann ins Visier?

Wird als Schmidt-Nachfolger gehandelt: 1899-Trainer Julian Nagelsmann

Tristesse in Leverkusen: Der Werksklub überwintert auf einem indiskutablen neunten Platz. Trainer Roger Schmidt ist bereits angezählt. Hinter den Kulissen sondiert die Leverkusener Führungsriege wohl schon den Trainermarkt.

Laut "kicker"-Informationen soll es bei der Trainersuche schon losen Kontakt zu TSG-Trainer Julian Nagelsmann gegeben haben. Dieser sei im Winter aber keine machbare Lösung. Erst im Sommer könnte eine Verpflichtung des jungen Trainer-Shooting-Stars im Bereich des Möglichen liegen.

Die Tage von Roger Schmidt in Leverkusen scheinen also früher oder später gezählt. Momentan sitzt der Trainer wohl nur mangels Alternativen noch auf dem Trainerstuhl. Schmidt selbst gibt sich nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Köln kämpferisch. "Mit einer neuen Vorbereitung, den Spielern, die zurückkommen, können wir zuversichtlich sein, dass wir eine deutlich bessere Rückrunde spielen", gab der Bayer-Coach nach dem Spiel zu Protokoll. " Dann glaube ich, dass wir auch den einen oder anderen Platz klettern können."

Momentan trennen Schmidt und Co. schon stolze sechs Punkte auf den Euro-Quali-Platz sechs. Besonders in der heimischen BayArena enttäuschten Kießling und Co.. Gerade einmal drei Siegen gelangen den Schwarz-Roten Zuhause. Für den erfolgsverwöhnte Rheinklub deutlich zu wenig. Noch stärkt man dem Coach in der Öffentlichkeit aber den Rücken. Der Trainer stehe nicht zur Diskussion sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade dem "kicker".