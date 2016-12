Offiziell! Hecking neuer Trainer in Gladbach

Dieter Hecking ist neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach

Dieter Hecking wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Das bestätigte der Verein am Donnerstag. Der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg erhält beim fünfmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 2019.

Dieter Hecking ist neuer Cheftrainer der #Fohlenelf. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2019. https://t.co/eH7eGi13CU pic.twitter.com/XJBg0UzaHx — Borussia (@borussia) 22. Dezember 2016

"Nach der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl: "Dafür ist Dieter Hecking genau der richtige Mann, ein Trainer mit viel Erfahrung, der auf unterschiedlichem Niveau mit verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich gearbeitet hat".

Zudem kennt Hecking die Rolle als Winterzugang: 2009 begann er ebenfalls am 22. Dezember in Nürnberg. Und auch vom VfL Wolfsburg, den er 2015 zum Triumph im DFB-Pokal führte, wurde er 2012 an diesem Datum verpflichtet. Am 17. Oktober musste der frühere Profi nach anhaltender Talfahrt bei den Niedersachsen gehen - und war damit frei für die auf Rang 14 abgestürzte Borussia.

Rückkehr zu den Wurzeln

"Vor uns liegt eine Rückrunde mit schwierigen, aber auch reizvollen Aufgaben in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League", sagte Eberl, der bei Hecking voller Überzeugung zugriff. Die erste Aufgabe des Trainers werde es sein, Punkte zu holen, "damit wir in relativ kurzer Zeit wieder in ruhigeren Gefilden stehen", meinte der Manager, der Gladbachs Neuen am 4. Januar präsentiert.

Wirklich vorstellen muss Eberl den Chefcoach allerdings nicht. Der 52 Jahre alte Hecking ist am Niederrhein ein alter Bekannter, er lief zu Beginn seiner Profikarriere zwischen 1983 und 1985 in sechs Bundesliga-Spielen im Trikot der Borussia auf. Auch als Coach hat sich Hecking auf seinen Erstliga-Stationen bei Alemannia Aachen, Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg und in Wolfsburg einen Namen gemacht. 2015 erhielt er die Auszeichnung als Trainer des Jahres, mit 332 Bundesliga-Spielen verfügt er über die größte Erfahrung der 18 derzeitigen Fußball-Lehrer.

Gladbach plant mit Neuzugängen

Damit es beim fünfmaligen deutschen Meister, der in der laufenden Champions-League-Saison immer wieder sein Potenzial andeutete, schnell bergauf geht, sollen im Winter auch neue Spieler kommen. Eberl hatte am Mittwoch nach der Trennung von Schubert angekündigt, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden, um "der Mannschaft ein Stück Rückhalt zu geben". Ziel sei es, wieder Ruhe auf dem Platz und in das Umfeld zu bekommen, so der 43-Jährige.

Hecking wird daran vom 6. bis 11. Januar im Trainingslager in Marbella arbeiten. Die Saison setzt die Borussia im kommenden Jahr am 21. Januar mit dem Spiel bei Darmstadt 98 fort.