Brandt: "Bayern & BVB sind höher anzusiedeln"

Julian Brandt lobt Dortmund und Bayern in höchsten Tönen

Leverkusens Julian Brandt wird derzeit mit den Top-Klubs der Bundesliga in Verbindung gebracht. Jetzt hat der Youngster im Interview verraten, warum er trotzdem auf dem Boden bleibt und was seine Zukunftsziele sind.

"Für mich ist das nichts Außergewöhnliches. Ich sehe auch das als Kompliment", kommentierte Bayer-Stürmer Brandt ein mögliches Interesse von Bayern München und Borussia Dortmund ziemlich selbstbewusst. Ein Wechsel in naher Zukunft schließt der 20-Jährige aber aus: "Ich bin sehr jung, kann mir alle Zeit der Welt nehmen und fühle mich in Leverkusen sehr wohl. Es gibt gerade keinen Grund, an irgendetwas zu rütteln."

Dennoch schaut der Stürmer auch mit Respekt zur großen Konkurrenz. "Bayern und Dortmund sind schon noch höher anzusiedeln. Dort werden Transfers in anderen Dimensionen getätigt. Und die Titelsammlung ist etwas größer", räumte Brandt ein. Gleichzeitig brachte der angehende Nationalspieler seine Unzufriedenheit mit der Leverkusener Hinrunde zum Ausdruck: "Eine Erklärung dafür habe ich auch nicht. Aber der aktuelle Tabellenplatz ist nicht unser Anspruch."

"Sind froh, wenn 2016 zu Ende ist"

"Wir werden uns zusammensetzen und einen Strich unter die Hinrunde ziehen. Wir sind froh, wenn 2016 zu Ende ist. Es waren so viele Spiele und Reisen, viele sind auch einfach erschöpft", so der Angreifer. Allzu viel Verantwortung übernimmt der Jungspund im Mannschaftskreis aber ohnehin nicht. "Ich bin noch kein angehender Kapitän. Ich bin 20 und habe in diesem Alter immer noch sehr viel Respekt vor den Älteren. Ich höre mir deren Meinungen gerne an, auch wenn wir grundsätzlich eine junge Mannschaft haben", gab der Angreifer Einblick in das Innenleben der Werkself.

Den großen Hype um seine Person sieht der Torjäger, der sich nicht gerade als "Mentalitätsmonster" charakterisiert, ebenfalls gelassen: "Viele Medien schreiben über dich, du bekommst Fans, Leute sagen dir auf der Straße, wie geil sie dich als Spieler finden. Ich kann verstehen, dass manch einer da den Boden unter den Füßen verliert. Bei mir war das aber nie ein Problem, weil ich das richtige Umfeld um mich herum habe. Ich habe keinen Grund mich zu verändern."