Mavraj der erste Bruchhagen-Transfer?

Heribert Bruchhagen weiß, dass er viel Arbeit vor sich hat

Heribert Bruchhagen hat an seinem ersten Arbeitstag für den Hamburger Sportverein klar formuliert, woran in der Hansestadt gearbeitet werden muss. Wer dafür kommen soll, steht offenbar schon fest.

Als erster Neuzugang dürfte beim HSV wohl der Kölner Abwehr-Chef Mergrim Mavraj einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnen. Der 30-jährige Routinier soll den Hanseaten laut Informationen der "Bild" 1,8 Millionen Euro wert sein.

Ebenfalls im Gespräch ist der Grieche Kyriakos Papadopoulos von RB Leipzig. Die beiden bilden aber erst die Speerspitze von Markus Gisdols Wunschzettel. Der Hamburg-Coach möchte am liebsten drei neue Innenverteidiger und einen Abräumer fürs Mittelfeld, heißt es.

Beiersdorfer endgültig weg

"Wir können mit der Tabellensituation nicht zufrieden sein", sagte der 68-Jährige bei seinem Amtsantritt. Aber genau deswegen sei er ja schließlich berufen worden. Er sei aber nicht gekommen, "um jede Abteilung auszuwechseln", stellte Bruchhagen gegenüber den Medienvertretern klar.

Die Norddeutschen nehmen nach 16 Spieltagen Relegationsrang 16 ein, nur einen Punkt vom direkten Abstiegsplatz 17 entfernt. Bruchhagens Vorgänger Dietmar Beiersdorfer hatte am Mittwoch seinen endgültigen Abschied vom HSV angekündigt. In den vergangenen Tagen war in der Hansestadt darüber diskutiert worden, ob der ehemalige Vorstandsvorsitzende möglicherweise als Sportdirektor weiter in HSV-Diensten bleiben könnte.