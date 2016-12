Die besten Weihnachtslieder der Fans

Weihnachten macht auch vor dem Fußball keinen Halt

Weihnachtslieder sind das Salz in der Suppe des Fests der Liebe: Seien es Kirchenchöre, die eigene Familie unter dem geschmückten Weihnachtsbaum oder Omas alte Schallplatte mit den feinsten Weihnachtsklassikern. Immer sorgt die passende Musik für die richtige Stimmung. Selbstverständlich lässt das Fest auch die Fußballwelt nicht kalt. weltfussball hat die besinnlichsten Weihnachtslieder in den ganz eigenen Fassungen der internationalen Fankurven zusammengestellt.

"Last Christmas" läuft im Radio schon wieder rauf und runter. In Glasgow hat man den Song kurzerhand umgedichtet. Die Fans des Rekordmeisters Celtic FC schenken ihr Herz dieses Jahr ihrem Trainer Brendan Rodgers. Der 43-Jährige steht seit diesem Sommer bei den Bhoys unter Vertrag und ist mit ihnen auf dem besten Weg zum 48. Schottischen Meistertitel. Da hat man sich so eine Liebeserklärung schon mal verdient.

Weniger besinnlich, dafür eher "betrinklich" geht es auf den Auswärtsfahrten von Rot-Weiß Essen zu. Ein Hauch von Weihnacht darf aber natürlich auch hier nicht fehlen.

Selbstverständlich wird auch das allseits bekannte "Jingle Bells" von Fußballfans adaptiert. Tottenhams Anhänger freuen sich damit beispielsweise über Auswärtssiege. Davon holten sie in der laufenden Saison bisher allerdings nur zwei.

Wir bleiben in England und lauschen den Supportern von Newcastle United, die in Erinnerung an ihren Ex-Torjäger ein Alan-Shearer-Wunderland herbeisingen.

Zum Fest der Liebe haben die Fans von Manchester United einen netten Gruß an den Erzrivalen aus Liverpool, die "Scousers", parat.

Leonardo Bonuccis Stimme ist mindestens so rau wie sein Spielstil. Das stellt der Abwehrrecke als Vorsänger der versammelten Mannschaft von Juventus unter Beweis. Gemeinsam wünscht das Team: Buon Natale!

Zurück nach Deutschland: Hier haben sich die Ultras von Borussia Dortmund einen neuen Text für das Lied "Stern über Bethlehem" überlegt.

Zum Abschluss wird es dann doch nochmal besinnlich. Unter anderem pflegt Union Berlin die Tradition des gemeinsamen Weihnachtssingens im Stadion. Logisch, dass die Aktion in unserer Sammlung nicht fehlen darf.

Auch unsere Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern Frohe Weihnachten!