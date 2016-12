Matthias Lehmann zurück im Training

Matthias Lehmann kann schon wieder individuell arbeiten

Gute Nachrichten aus der Karnevalsstadt! Matthias Lehmann vom 1. FC Köln hat sein Comeback in Angriff genommen und trainiert derzeit individuell. Der Rückrundenauftakt kommt aber wohl noch etwas zu früh.

"Es läuft wieder richtig gut, das Knie ist schon wieder stabil", berichtete der 33-Jährige dem "Express". Mitte November hatte Lehmann sich eine Teilruptur des Innenbandes zugezogen und fiel seitdem aus. "Normal dauert es bei der Verletzung rund drei Monate, bis man wieder fit ist."

Dass der Routinier lediglich viereinhalb Wochen aus dem Rennen war, liegt nach eigener Einschätzung an einer Umstellung seines Tagesrhythmus: "Ich schlafe viel. Schlaf hilft bei der Genesung am besten." Dementsprechend konnte er am Donnerstagmorgen zum ersten Mal wieder in Sportklamotten am Geißbockheim aufkreuzen und mit Fitnesstrainer Yann-Benjamin Kugel eine Einheit absolvieren.

Das Programm möchte Lehmann über die Feiertage weitgehend aufrecht erhalten: "Ich ziehe die ganzen Tage durch, meine Eltern kommen zu Besuch." Das katholische Fest werde er in Köln und Aachen feiern, sonst gelte sein Fokus aber klar seiner Rückkehr auf den Platz.

Der Trainingsauftakt der Kölner am 02. Januar kommt aber wohl noch etwas zu früh.