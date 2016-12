Payet vor Abschied: "Vermisse die CL"

Wie lange trägt Payet noch das Trikot von West Ham?

Dimitri Payet ist mit der aktuellen Situation seines Vereins mehr als unzufrieden. West Ham United steht derzeit nur auf Platz 13 der Premier League. Bereitet der Franzose jetzt seinen baldigen Abschied vor?

"Ich vermisse die Champions League. Ich habe noch einige gute Jahre vor mir und ich will sie genießen, indem ich in den besten Wettbewerben spiele", wird Payet im "Daily Star" zitiert. Ein möglicher Wechsel solle aber nicht zu Lasten seines derzeitigen Vereins gehen: "Wenn ich gezwungen bin West Ham zu verlassen, wird es im Rahmen der Regeln passieren. West Ham wird etwas vom Kuchen ab bekommen."

"Die schwierige Situation des Klubs trifft mich, aber ich bin eine sehr ambitionierte Person. Ich werde mit dem Klub kämpfen, um da wieder rauszukommen. Gleichzeitig lasse ich die Tür für andere Möglichkeiten aber auf", erläuterte der Freistoßkünstler seine Situation vielsagend. Ein echtes Treuebekenntnis klingt auf jeden Fall anders.

Arsenal und United interessiert

Momentan ist der 29-Jährige noch bis 2021 an die "Hammers" gebunden. Ein Transfer wäre also ein finanzieller Kraftakt. Laut "Daily Star"-Informationen haben Arsenal und Manchester United aber schon ihre Fühler ausgestreckt. Demnach rechnet sich José Mourinho wohl gute Chancen aus, da Payet-Kollege Paul Pogba schon im Old Trafford heimisch ist.

Payet war im Sommer 2015 für 15 Millionen Euro von Olympique Marseille nach West Ham gewechselt. Bei der EURO 2016 in Frankreich war der Nationalspieler zum internationalen Superstar avanciert. Drei Tore und zwei Vorlagen steuerte der 29-Jährige zum Finaleinzug der Équipe Tricolore bei. Besonders seine gefährlichen Standards und Weitschüsse sorgten während der EM für Begeisterung.