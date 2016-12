Villa: Pep "bester Trainer meiner Karriere"

David Villa lobt Pep Guardiola als besten Trainer seiner Karriere

Ex-Barça-Torjäger David Villa hat seinen früheren Trainer Pep Guardiola in den höchsten Tönen gelobt. Der inzwischen 35-Jährige erinnert sich gerne an seine Zeit mit dem heutigen Teammanager von Manchester City zurück.

"Es war schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin sehr stolz darauf, was wir in Barcelona erreicht haben", erklärte Villa in einer Presserunde: "Pep ist der beste Trainer, den ich in meiner Karriere hatte."

Obwohl er auch unter Größen wie Vicente del Bosque, Luis Aragonés und Diego Simeone trainierte, nehme Guardiola diese Spitzenposition in seinem persönlichen Ranking ein.

"Guardola ist sehr gut, einer der besten Trainer der Welt. Es ist wirklich großartig, mit den Besten zusammenzuarbeiten. Sie gehen auf Dinge ein, die du nicht einmal sehen kannst", schwärmte Villa.

Der Angreifer spielte von 2010 bis 2013 unter Guardiola in Barcelona. In dieser Zeit gewannen die Blaugrana drei spanische Meisterschaften. Über eine einjährige Zwischenstation bei Atlético Madrid und ein kurzes Gastspiel in Melbourne zog es Villa zum New York City FC in die nordamerikanische MLS. Unlängst gewann der Routinier den Titel als bester Spieler der Liga.