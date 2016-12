Dank Klausel: Süle als Schnäppchen zum FCB?

Wechselt Süle zum Billig-Tarif zu Bayern München?

Bayern München muss für seinen designierten Neuzugang Niklas Süle offenbar doch nicht so tief in die Tasche greifen, wie zunächst befürchtet. Der Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben.

Wie die "Bild" berichtet, darf der 21-Jährige deswegen im kommenden Sommer für überschaubare 20 Millionen Euro wechseln. Zu klären sind zwischen den Klubs demnach nur noch Details. Sind diese letzten kleinen Hürden aus dem Weg geräumt, soll Süle in München einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Der 1,95-Meter-Mann, der bei einer frei zu verhandelnden Ablöse wohl um die 30 Millionen Euro kosten würde, ist noch bis 2019 an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden. Im vergangenen Sommer lehnte Hoffenheim dem Vernehmen nach sogar eine 40-Millionen-Offerte für sein Juwel aus England ab. 2017 könnten den Kraichgauern nun die Hände gebunden sein.

Süle hatte sein Arbeitspapier bei der TSG letztmals im August 2015 verlängert - und sich wohl damals vorausschauend die Klausel einbauen lassen.

FCB-Präsident Uli Hoeneß scheint indes die vertragliche Situation beim Neu-Nationalspieler nicht genau zu kennen. "Die Ablöse könnte die Sache stark gefährden", erklärte der frühere Manager diese Woche im "kicker".