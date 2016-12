Klopft der HSV bei Badstuber an?

Holger Badstuber könnte vom FC Bayern zum HSV wechseln

Holger Badstuber ist bei Bayern München nur Innenverteidiger Nummer vier - und bekommt im Sommer wohl sogar noch Niklas Süle vor die Nase gesetzt. Nun könnte es den Innenverteidiger zur Ligakonkurrenz ziehen. Offenbar interessiert: der Hamburger SV.

Laut "Bild" haben die Rothosen den 27-Jährigen im Auge, um ihre anhaltenden Defensivprobleme zu lösen. Badstuber, dessen Vertrag in München im Sommer ohnehin ausläuft, wäre in der Hansestadt ein Kandidat für einen Winter-Wechsel.

Konkreten Kontakt zwischen der HSV-Führung und dem Ex-Nationalspieler, so der Bericht weiter, habe es allerdings noch nicht gegeben.

Badstuber hat in München aktuell Jérôme Boateng, Mats Hummels und auch den gelernten Sechser Javi Martínez vor der Nase. Beim Topspiel gegen RB Leipzig am Wochenende schaffte es er gebürtige Memminger zum wiederholten Mal in der laufenden Spielzeit nicht in den Kader des Rekordmeisters.

Badstuber denkt wohl über Abschied nach

Die anstehende Verpflichtung Süles dürfte Badstubers Einsatzchancen weiter verringern - falls die Münchner seinen Vertrag überhaupt verlängern wollen. Laut "Sport Bild" denkt der Linksfuß deshalb selbst bereits über einen Abgang aus der bayerischen Landeshauptstadt nach.

Vor der Partie gegen Leipzig hatte Badstuber ein Bild von sich vor der Südkurve der Allianz Arena mit dem Zusatz "DANKE" bei Twitter veröffentlicht.

Der Post war in den Medien als Abschiedsgeste des Publikumslieblings gewertet worden.

Badstuber verfügt über die vielleicht dickste Krankenakte aller aktuellen Bundesliga-Profis. Unter anderem laborierte der Defensivmann bereits an zwei Kreuzbandrissen. Zusätzlich pflastern Muskelverletzungen, Entzündungen und Zerrungen seinen Weg. Zuletzt zog er sich Mitte Februar einen Sprunggelenksbruch zu.