Zorc: "Haben vier bis fünf Punkte zu wenig"

Michael Zorc ist mit der Hinrunde des BVB nicht zufrieden

Sportdirektor Michael Zorc hat im Anschluss an eine interne Situationsanalyse der Führungsriege von Borussia Dortmund ein ehrliches Fazit der durchwachsenen Hinrunde gezogen.

"In der Bundesliga – das geben wir offen zu – haben wir mit Sicherheit vier bis fünf Punkte zu wenig geholt.", sagte der 54-Jährige der "Bild". Die Dortmunder haben als Tabellensechster nach sieben Siegen, drei Niederlagen und sechs Remis zum Jahresende erst 27 Punkte auf dem Konto.

Im Hinblick auf 2017 ist Zorc allerdings optimistisch. "Grund zur Panik sehe ich absolut keinen. Wir wissen, wo wir die Hebel ansetzen müssen. Wir können den Rückstand in der Rückrunde reparieren", erklärte das BVB-Urgestein.

Ins selbe Horn stieß auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Es gibt für uns keinen Grund, von unserer Zielsetzung abzuweichen. Wir wollen uns direkt für die Champions League qualifizieren – idealerweise als Zweiter", so der Klub-Boss. Derzeit hat die Borussia neun Zähler Rückstand auf den ersten Bayern-Verfolger RB-Leipzig.

BVB-Chefs hochzufrieden mit CL-Abschneiden

Als Hauptgrund für die extrem schwankenden Leistungen des BVB hat Watzke den großen Kader-Umbruch im Sommer ausgemacht. "Unsere Mannschaft muss sich erst richtig bilden und finden. Es hat in den Vorjahren auch gedauert, bis wir titelfähig waren", sagte der 57-Jährige.

Hochzufrieden ist man am Rheinlanddamm mit dem Abschneiden im internationalen Wettbewerb. "In der Champions League haben wir uns als Erster super in der schweren Real-Gruppe verkauft, sogar mit 21 Treffern einen Tor-Rekord geknackt", lobte Zorc.

Die Dortmunder bekommen es im Achtelfinale (14. Februar und 8. März) mit Benfica zu tun.