Neymar sicher: Messi verlängert bei Barça

Neymar (r.) ist zuversichtlich, dass Messi in Barcelona verlängert

Neymar vom FC Barcelona hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Lionel Messi seinen Vertrag bei den Katalanen verlängert.

"Wir hoffen, dass Messi hier bei uns in Barcelona bleibt. Ich gehe davon aus, dass er bald unterschreibt", erklärte der Brasilianer.

Messis aktuelles Arbeitspapier bei den Blaugrana ist nur noch bis Sommer 2018 gültig. Bereits seit Monaten stehen er und der Klub in Verhandlungen über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit - bislang erfolglos. In den letzten Wochen wurde deswegen über einen Abgang von "La Pulga" spekuliert.

Neymar äußerte sich aber nicht nur zu seinem Teamkollegen, sondern nahm auch zu seiner eigenen Situation Stellung. "Ich bin sehr glücklich mit der Saison bisher, obwohl ich so wenig Tore geschossen habe. Diese werden aber wieder fallen. Ich bin sehr glücklich, wenn ich Vorlagen geben und dem Team damit helfen kann", so der 24-Jährige.

Dem Angreifer gelangen in bislang 23 Saison-Pflichtspielen "nur" zehn Treffer für Barcelona. In der vergangenen Spielzeit hatte Neymar in 44 Pflichtspielen 27 Mal getroffen.