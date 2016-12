War Hecking-Verpflichtung schon länger fix?

Dieter Hecking steht offenbar schon länger als neuer Trainer in Gladbach fest

Am Donnerstag gab Borussia Mönchengladbach die Verpflichtung vom neuen Trainer Dieter Hecking offiziell bekannt. Hinter den Kulissen soll der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg schon mehrere Wochen als Nachfolger von André Schubert festgestanden haben.

Wie "Sport1" berichtet, standen Hecking und die Borussia bereits seit drei Wochen in intensivem Kontakt. Für die Gladbacher Führungsriege um Sportdirektor Max Eberl war damals schon abzusehen, dass Schubert die Kehrtwende nicht mehr schaffen würde. Der Ex-Trainer war also bei den Partien beim FC Augsburg (0:1) und gegen den VfL Wolfsurg (1:2) offenbar schon eine "lame duck", seine Ablösung längst beschlossene Sache.

Einen Hinweis auf diese Konstellation gab Hecking selbst. "Ich werde jetzt natürlich tiefer in die Materie Borussia eintauchen, werde mir sicher das ein oder andere Spiel angucken, was gelaufen ist", erklärte er im Antrittsinterview mit seinem neuen Arbeitgeber: "Ich habe die letzen beiden Spiele schon ein bisschen genauer hingeguckt."

Klar war für beide Parteien allerdings offenbar von vornherein, dass eine Ablösung Schuberts vor dem letzten Bundesligaspiel 2016 nicht in Frage kam. Hecking folgte seinem Credo, eine neue Arbeitstelle nicht mitten in der Saison anzutreten, sondern auf die Winterpause zu warten. So hatte es der 52-Jährige auch schon bei seinen Engagements in Hannover (2009) und Wolfsburg (2012) gehalten. Hecking verspricht sich davon, im Laufe der Vorbereitung mehr Einfluss auf sein Team nehmen zu können.

Die Gladbacher lehnten dem Bericht zufolge eine Interimslösung bis zur Winterpause ab. Stattdessen gaben sie Schubert unmittelbar nach dem Wolfsburg-Spiel den Laufpass - und machten die Personalie Hecking dann auch endlich öffentlich.