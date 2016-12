Draxler-Wechsel so gut wie fix!

Julian Draxler läuft in der Rückrunde wohl für Paris Saint-Germain auf

Erleichterung in Wolfsburg: Das Transfer-Theater um Julian Draxler ist offenbar beendet. Der deutsche Nationalspieler wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten mit sofortiger Wirkung von den Niedersachsen zu Paris Saint-Germain. Bei den Franzosen soll der 23-Jährige einen Vertrag bis 2021 unterschreiben.

Die Vereine bestätigten den Deal am Freitagabend zwar noch nicht, allerdings ließ der VfL gegenüber dem "sid" durchblicken, dass der Vollzug nur noch eine Frage der Zeit ist. "Sobald es perfekt ist, werden wir es vermelden. Dies kann auch heute noch der Fall sein", sagte VfL-Sprecherin Barbara Ertel-Leicht.

Wie viel Ablöse die Pariser nach Wolfsburg überweisen, ist nicht ganz sicher. Laut "dpa" beläuft sich die Summe inklusive Bonuszahlungen auf 47 Millionen Euro, "kicker", "Bild" und "sid" berichten von 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Die "L'Equipe" schreibt derweil von einer "Basisablöse" in Höhe von 36 Millionen, die sich durch etwaige Boni noch auf 42 Millionen Euro erhöhen kann. "Le Figaro" rechnet dagegen mit einer Summe von 41 + 5 Millionen Euro. Die Wahrheit dürfte - wie so oft - in der Mitte liegen.

Unrühmlicher Abschied aus Wolfsburg

Nach nicht einmal eineinhalb Jahren ist das Kapitel VfL Wolfsburg für Julian Draxler mit dem Wechsel an die Seine endgültig beendet. Der offensive Mittelfeldspieler kam im August 2015 für geschätzte 35 Millionen Euro vom FC Schalke zu den Wölfen, zeigte seine Klasse im Trikot der Niedersachsen aber nur selten. Bereits in der vergangenen Sommerpause bekräftigte der 27-fache Nationalspieler seinen Wechselwunsch. Damals sprach der VfL noch ein Machtwort und erklärte in einem Statement: "Der VfL Wolfsburg wird Julian Draxler in der aktuellen Transferperiode nicht transferieren." Ein halbes Jahr später hat sich die Meinung in den VfL-Gremien um 180 Grad gedreht.

Nachdem der Regisseur im Laufe der Hinrunde mit schlechten Leistungen und erneut öffentlich geäußerten Wechsel-Absichten sogar die Fans des VfL gegen sich aufbrachte, sahen die Niedersachsen offenbar keine Alternative zu einem vorzeitigen Verkauf des Nationalspielers, dessen Vertrag in Wolfsburg ursprünglich bis 2020 datiert war.

Kassiert auch Schalke ab?

Lachender Dritter ist laut Medienberichten Julian Draxlers Heimatverein, der FC Schalke 04. Wie die "WAZ" bereits im Sommer berichtete und mittlerweile auch die "SportBild" bestätigte, werden die Königsblauen an dem Transfer ihres einstigen Hoffnungsträgers kräftig mitkassieren. Eine "Bonusmillion" sollen die Knappen in der Vergangenheit schon bekommen haben, weitere Millionen sollen mit dem jetzigen Wechsel des Mittelfeldspielers nach Paris folgen.

Auch Draxlers Abschied aus Gelsenkirchen war nicht ohne Nebengeräusche verlaufen. So beklagte er damals unter anderem die stete Unruhe im Schalker Umfeld und sagte gleichzeitig, dass er in Wolfsburg "mehr gefordert" werde. Zudem behauptete der gebürtige Gladbecker, dass man auf Schalke "nicht so genau" auf die Trainingssteuerung geachtet habe.

Durch seinen Wechsel in die Weltmetropole ist Julian Draxler nach Kevin Trapp (seit 2015) und Christian Wörns (1998 - 1999) der dritte deutsche Profi, der für den sechsfachen französischen Meister aufläuft. Gleichzeitig hat er nun zwei Plätze in der Top Ten der teuersten deutschen Fußballer sicher.

Die Liste der teuersten Transfers deutscher Fußballspieler (in Millionen Euro):

1. Leroy Sané 2016, Schalke 04 zu Manchester City 50,0 Mio. Euro

Mesut Özil 2013, Real Madrid zu FC Arsenal 50,0

3. Shkodran Mustafi 2016, FC Valencia zu FC Arsenal, 41,0

4. Julian Draxler 2016, VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain 40,0 (noch nicht offiziell)

5. Mats Hummels 2016, Borussia Dortmund zu Bayern München 38,0

6. Mario Götze 2013, Borussia Dortmund zu Bayern München 37,0

7. Julian Draxler 2015, Schalke 04 zum VfL Wolfsburg 35,0

Mario Gomez 2009, VfB Stuttgart zu Bayern München 35,0

9. André Schürrle 2015, FC Chelsea zum VfL Wolfsburg 32,0

André Schürrle 2016, VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund 32,0