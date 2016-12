Der Nächste, bitte: China-Klubs locken Rooney

Wird Wayne Rooney bei Manchester United wieder glücklich?

Wayne Rooney, Aushängeschild von Manchester United und Kapitän der Three Lions, soll offenbar ein Angebot vorliegen, dass man eigentlich nicht ablehnen kann. Nachdem es Mitteldfeld-Ass Oscar vom FC Chelsea bereits ins Reich der Mitte verschlagen hat, liegt laut dem englischen "Mirror" nun auch ein Angebot für Wayne Rooney vor.

Der chinesische Top-Verein Guangzhou Evergrande, der in diesem Jahr erneut die Meisterschaft gewinnen konnte, sowie der Tabellenfünfte Beijing Guoan bieten dem 31-Jährigen offenbar ein Salär von umgerechnet 800.000 Euro - pro Woche! Damit würde er gleich doppelt so viel Geld verdienen, wie sein ehemaliger Premier-League-Kontrahent Oscar, der rund 420.000 Euro pro Woche einstreichen soll.

Beijing Guoan soll bereits im vergangenen Sommer an der Verpflichtung von Rooney interessiert gewesen sein und bei dessen Agent Paul Stretford angefragt haben. Die Ablöse für den Stürmer wäre mit rund zwölf Millionen Euro wohl die geringste Hürde bei der Transferabwicklung. Bei Guangzhou Evergrande träfe Rooney immerhin auf Brasiliens Ex-Nationaltrainer Felipe Scolari und Stars wie Paulinho (zuvor Tottenham Hospur) und Jackson Martínez (Atlético Madrid).

Charlton-Rekord als Transer-Bremse?

Ein Transfer zum jetzigen Zeitpunkt wäre allerdings fast undenkbar, obgleich der Stürmer unter José Mourinho keinesfalls zum Stammpersonal gehört. Rooney könnte sich allerdings mit zwei weiteren United-Treffern als erfolgreichster Schütze aller Zeiten im Old Trafford unsterblich machen und Sir Bobby Charlton überholen. Bisher erzielte Rooney 248 Tore für den Rekordmeister.

In der aktuellen Spielzeit schrieb sich der gebürtige Liverpooler lediglich ein Mal in die Torschützenliste ein. Am kommenden Spieltag der Premier League, dem traditionellen "Boxing Day", kann Rooney gegen den FC Sunderland (Montag, 16 Uhr) dem Rekord aber ein Stück näher kommen.