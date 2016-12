Dárdai: "Wollen wieder 30 Punkte holen"

Pál Dárdai von Hertha BSC ist für die Rückrunde gewappnet

Pál Dárdai und Hertha BSC Berlin können mehr als zufrieden auf die bisherige Hinrunde der Bundesliga blicken. Mit dreißig Punkten aus sechzehn Spielen belegen die Hauptstädter sensationell Platz drei in der Liga. Dabei sieht der Trainer seine Mannschaft immer noch in der Entwicklung.

"Die Hinrunde war sehr gut, ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Sie sind in der Lernphase, aber haben bereits eine Entwicklung gemacht - das sieht man auf dem Platz", so Pál Dárdai im Weihnachtsinterview auf der Vereinsseite. Verbesserungspotenzial sieht der Ungar dennoch: "In den Spielen, die wir verloren haben, hatten sieben oder acht Spieler keine gute Tagesform. Als Trainer fragst du dich dann, ob du etwas falsch gemacht hast", so der 40-Jährige weiter: "Das passiert und gehört zum Fußball dazu".

Die Pause bis zum Trainingsauftakt am 3. Januar sei nun notwendig, um wieder zu frischen Kräften zu kommen: "Unsere Spielweise ist sehr anstrengend und kostet viel Konzentration. Wir wollen auch in der Rückrunde wieder 30 Punkte holen." Allerdings müsse das Trainer-Team dafür Sorge tragen, dass es nicht erneut zu einem Leistungseinbruch kommt.

Hertha-Spieler bekommen Sportpsychologen

In der Rückrunde der vergangenen Saison ließen die Herthaner schließlich deutliche Federn und beendeten die Saison auf einem guten, aber etwas enttäuschendem siebten Platz. Viele Spiele gingen damals vor allem in der Schlussphase verloren. "Jetzt verlieren wir diese Spiele nicht, wir gewinnen sie sogar wie gegen Mainz oder in Wolfsburg", ist Dárdai nun guter Dinge für die Zukunft.

Dabei schwebe die schlechte Rückrunde allerdings noch immer in den Hinterköpfen der Spieler. Man könne nicht verhindern, "dass sich die Spieler damit beschäftigten", gab Dárdai zu und kündigte gezielte Maßnahmen an: "Leider kann ich die Jungs nicht schützen, dass sie das nicht mitbekommen. Deshalb werde ich mir mit Sicherheit wieder professionelle Hilfe holen und mich von einem Sportpsychologen beraten lassen." Bei der Hertha scheint man also nichts mehr dem Zufall überlassen zu wollen.