Gegen die Hysterie: Völler stärkt Schmidt

Rudi Völler stärkt Bayer-Coach Roger Schmidt

Nachdem Trainer-Entlassungen zuletzt beinahe an der Tagesordnung der Bundesliga waren, scheint man sich in Leverkusen gegen den Trend des Neu-Coaches zu entscheiden. Bayer-Sportchef Rudi Völler bekräftigte nun, dass man weiterhin auf Roger Schmidt setze.

"Der Druck wurde in den letzten Wochen größer. Das ging an keinem spurlos vorbei. Wir setzen auf Kontinuität – mit Roger Schmidt. Wir sind mit ihm Dritter und Vierter geworden. Deshalb ist das Geschrei auch groß, weil wir mit diesem Kader hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das muss Roger auch akzeptieren", so der 56-Jährige gegenüber "Bild".

Der Ex-Nationalstürmer erklärte auch, warum Schmidt weiterhin die richtige Wahl sei: "Dass wir in den letzten sechs Jahren fünfmal in der Champions League waren, ist nicht normal. Wir sind im Achtelfinale, haben eine starke Gruppenphase gespielt – und das lasse ich mir auch von keinem ausreden."

Insgesamt herrschte in der Liga eine gewisse Hysterie, die zuletzt einigen Übungsgleitern zum Verhängnis geworden sei. Völler unterstrich jedoch, dass er seine Aussagen nicht als generelle Kritik meine und jeder Verein seine Entscheidung selber fällen müsse. Man müsse existente "Unzufriedenheit" jedoch auch mal "aushalten" können, schloss Völler.